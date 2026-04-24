POLÊMICA

Luiza Possi expõe ataques após conversão religiosa e manda recado: 'Insuportável'

Cantora rebateu comentários sobre 'loucura' e nega que voz do povo seja a de Deus

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de abril de 2026 às 13:11

Luiza Possi rebate críticas após conversão religiosa Crédito: Reprodução/Instagram

Sabe aquele ditado que diz que 'a voz do povo é a voz de Deus'? Para a cantora Luiza Possi, de 41 anos, a realidade é bem diferente. Desde que anunciou sua conversão ao evangelho em 2024, a filha de Zizi Possi ficou cansada de ler que ficou 'insuportável' ou que sua mudança teria sido motivada por dinheiro.

Em um vídeo recente, Luiza não teve medo de expor as mensagens que questionavam sua sanidade e até quem debochava de sua antiga relação com a bebida. "A voz de Deus a gente fica bem quietinho para escutar. Deixa eles falarem", disparou a cantora.

Luiza Possi expõe ataques após virar evangélica 1 de 6

Desde o seu batismo, em dezembro de 2024, Luiza parou de beber e adotou uma postura mais conservadora, o que gerou estranhamento em parte do público que a acompanhava desde o início da carreira. Para a cantora, o importante é a intuição e a paz que encontrou no novo caminho, independentemente das teorias que surgem na web.

A polêmica, no entanto, ganha camadas mais densas quando toca em nomes do passado. Recentemente, a cantora Maria Gadú trouxe à tona o antigo romance das duas para criticar o que chamou de discurso de 'ex-bissexual'. Gadú afirmou não acreditar nessa transição e alertou para o perigo de discursos que alimentam o fundamentalismo.