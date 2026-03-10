Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Luiza Possi quebra o silêncio após ser exposta por Maria Gadú

Cantora comentou a polêmica após Gadú relembrar nas redes relacionamento entre as duas no passado

  • Foto do(a) author(a) MetrópoIes

  • MetrópoIes

Publicado em 10 de março de 2026 às 23:23

Luiza Possi e Maria Gadú
Luiza Possi e Maria Gadú Crédito: Reprodução

Luiza Possi se pronunciou pela primeira vez sobre as críticas que recebeu de Maria Gadú no ano passado, após causar polêmica com uma declaração religiosa que foi interpretada por parte do público como um posicionamento contrário à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Maria Gadú e família

Maria GAdu por Foto Divulgação
A cantora Maria Gadú é casada com a artista plástica Ana Paula Popi. Elas estão juntas desde 2021 e têm uma filha, chamada Alice, de 2 anos por Reprodução/Redes Sociais
Maria Gadú por Reprodução
Maria Gadu e a filha, Alice por Reprodução/Redes Sociais
Maria Gadu e a filha, Alice por Reprodução/Redes Sociais
Maria Gadu com a mulher, Ana Paula Popi, e a filha, Alice por Reprodução/Redes Sociais
Maria Gadu com a mulher, Ana Paula Popi por Reprodução/Redes Sociais
Maria Gadu com a mulher, Ana Paula Popi por Reprodução/Redes Sociais
Vanessa Corrêa, irmã de Maria Gadú, gerou a filha Alice por Reprodução/Redes Sociais
Maria Gadu com a mulher, Ana Paula Popi, a filha, Alice e família por Reprodução/Redes Sociais
Milton Nascimento e Alice, filha de Maria Gadu por Reprodução/Redes Sociais
Mulher de Maria Gadú se declara à cantora por Reprodução/Redes Sociais
1 de 12
Maria GAdu por Foto Divulgação

Na época, Gadú chegou a relembrar um envolvimento amoroso que teria vivido com a cantora no passado.

Leia mais

Imagem - Quem era Sávio Martins, cantor que morreu aos 27 anos em acidente na Bahia

Quem era Sávio Martins, cantor que morreu aos 27 anos em acidente na Bahia

Imagem - Jogado milionário cancela casamento um mês antes e avisa a convidados por e-mail; motivo choca

Jogado milionário cancela casamento um mês antes e avisa a convidados por e-mail; motivo choca

Imagem - É normal ou zero? Nova embalagem da Coca-Cola gera confusão e irrita consumidores

É normal ou zero? Nova embalagem da Coca-Cola gera confusão e irrita consumidores

Leia a reportagem completa no Metrópoles, parceiro do Correio24Horas. 

Mais recentes

Imagem - ‘Uni duni tê’: Babu Santana é eliminado do BBB 26 após paredão tenso com Milena e Chaiany

‘Uni duni tê’: Babu Santana é eliminado do BBB 26 após paredão tenso com Milena e Chaiany
Imagem - Eliminado do BBB 26, Babu recebe críticas do filho: 'Não posso mentir'

Eliminado do BBB 26, Babu recebe críticas do filho: 'Não posso mentir'
Imagem - Quer mudar de vida? Libra, Aquário e mais 2 signos não podem ignorar os sinais este mês (10 de março)

Quer mudar de vida? Libra, Aquário e mais 2 signos não podem ignorar os sinais este mês (10 de março)

MAIS LIDAS

Imagem - Pagodeiro Juliano Garcia morre aos 30 anos e deixa filho de 3 anos
01

Pagodeiro Juliano Garcia morre aos 30 anos e deixa filho de 3 anos

Imagem - Santander Fala Mundo oferece 10 mil bolsas gratuitas para aprender inglês, espanhol e francês
02

Santander Fala Mundo oferece 10 mil bolsas gratuitas para aprender inglês, espanhol e francês

Imagem - FOTOS: Veja o projeto e onde será instalada a estação Campo Grande do metrô
03

FOTOS: Veja o projeto e onde será instalada a estação Campo Grande do metrô

Imagem - Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental
04

Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental