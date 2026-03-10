Luiza Possi quebra o silêncio após ser exposta por Maria Gadú

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
MetrópoIes
Publicado em 10 de março de 2026 às 23:23
Luiza Possi se pronunciou pela primeira vez sobre as críticas que recebeu de Maria Gadú no ano passado, após causar polêmica com uma declaração religiosa que foi interpretada por parte do público como um posicionamento contrário à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Maria Gadú e família
Na época, Gadú chegou a relembrar um envolvimento amoroso que teria vivido com a cantora no passado.