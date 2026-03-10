DEU RUIM

Jogado milionário cancela casamento um mês antes e avisa a convidados por e-mail; motivo choca

Dak Prescott e Sarah Jane Ramos avisaram convidados por e-mail que a celebração marcada para abril no Lago Como não acontecerá mais

Fernanda Varela

Publicado em 10 de março de 2026 às 22:16

Dak Prescott e Sarah Jane Ramos Crédito: Reprodução

Um dos casamentos mais esperados do ano foi cancelado. A cerimônia, que prometia ser uma das mais luxuosas de todos os tempos, seria entre o quarterback do Dallas Cowboys e jogador com maior salário médio da NFL, Dak Prescott, e Sarah Jane Ramos.

A cerimônia, que aconteceria na Itália, estava marcado para o dia 10 de abril, no Lago Como, e cerca de 250 convidados já haviam sido chamados para a celebração.



De acordo com o site TMZ, o ex-casal informou o cancelamento por meio de um e-mail enviado aos convidados. Na mensagem, os dois afirmaram que a decisão foi tomada "com dificuldade".

“É com o coração pesado que informamos, em particular aos nossos convidados, que tomamos a difícil decisão de cancelar nosso casamento. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar e agradecemos suas orações”, dizia o comunicado obtido pelo veículo.

Após a notícia vir a público, começaram a circular especulações sobre um possível desentendimento envolvendo despedidas de solteiro que teriam sido organizadas de forma conjunta nas Bahamas. Um representante de Ramos afirmou à revista People que a separação foi uma decisão tomada pelos dois.

Segundo o porta-voz, não houve discussão ou conflito antes da decisão. “Não houve nenhum desentendimento antes do casamento, nem grandes discussões ou brigas. Foi uma decisão mútua”, afirmou.

O representante também negou rumores de que o término tenha relação com divergências sobre um possível acordo pré-nupcial.

Ainda segundo o porta-voz, o foco agora é a família. “Eles amam suas filhas e estão comprometidos em criar seus filhos juntos da maneira mais amorosa e positiva possível. Ainda é um choque para eles, já que isso aconteceu recentemente, e pedem privacidade enquanto resolvem tudo”, declarou.

Fontes ouvidas pelo TMZ afirmam que o relacionamento chegou ao fim e que, neste momento, não há expectativa de reconciliação.

Prescott atua pelo Dallas Cowboys e possui o maior salário médio anual da NFL. Após a extensão contratual assinada em 2024, o quarterback passou a receber cerca de US$ 60 milhões por temporada, valor recorde na história da liga.

Relacionamento começou em 2023

Dak Prescott e Sarah Jane Ramos começaram a namorar em setembro de 2023 e anunciaram o noivado em outubro de 2024. O casal tem duas filhas: Margaret Jane Rose, de 2 anos, e Aurora Rayne, de 9 meses.

Em entrevista anterior à revista Sports Illustrated, Ramos comentou sobre como a maternidade mudou a dinâmica da relação. “Obviamente, a maternidade traz um novo elemento para o relacionamento, porque não se trata mais apenas de vocês dois, a prioridade é o filho”.

Ela acrescentou: “[A maternidade] faz você entender seu parceiro em um nível emocional muito mais profundo, e definitivamente nos aproximou ainda mais”.