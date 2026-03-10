REALITY SHOW

‘Uni duni tê’: Babu Santana é eliminado do BBB 26 após paredão tenso com Milena e Chaiany

Ator deixa o reality após semanas de conflitos e embates com Ana Paula Renault dentro da casa

Heider Sacramento

Publicado em 10 de março de 2026 às 23:35

Crédito: Divulgação

A noite foi de despedida no Big Brother Brasil 26. O ator Babu Santana foi eliminado nesta terça-feira (11) com 68,62% dos votos e se tornou o oitavo participante a deixar a casa mais vigiada do país. O brother enfrentava Milena e Chaiany no paredão da semana.

A eliminação encerra uma trajetória marcada por polêmicas, discussões e uma rivalidade intensa com Ana Paula Renault, que chegou a apelidar o ator de “Uni duni tê” durante um embate dentro do reality, expressão que rapidamente viralizou entre os fãs do programa.

Como o Paredão foi formado?

O oitavo Paredão começou a ser desenhado ainda na dinâmica do Anjo. A sister Milena venceu a prova e precisou indicar, em consenso com um dos líderes da semana, um participante direto para a berlinda. O escolhido foi Babu Santana.

Na formação oficial da votação, Milena ainda garantiu imunidade para Ana Paula Renault. Já Chaiany acabou indo ao paredão após as consequências das dinâmicas da semana e se juntou à disputa pela permanência. Assim, a berlinda foi formada pelo trio Babu, Milena e Chaiany.

Durante a semana, o clima ficou ainda mais pesado na casa. Babu chegou a se emocionar após perder a prova Bate e Volta e permanecer na berlinda. Em conversa com colegas, o ator chegou a lamentar o cenário e disse que gostaria de enfrentar outro adversário no paredão.

Trajetória marcada por embates

Desde os primeiros dias de confinamento, Babu Santana se tornou um dos protagonistas das principais discussões do BBB 26. O ator acumulou desentendimentos com diferentes participantes e acabou no centro de um dos conflitos mais comentados da edição: a rivalidade com Ana Paula Renault.

Os dois protagonizaram confrontos no Sincerão e em discussões dentro da casa. Em um desses momentos, a jornalista ironizou o rival e passou a chamá-lo de “Uni duni tê”, apelido que virou meme entre os telespectadores e passou a ser repetido nas redes sociais.

Além da rivalidade com Ana Paula, Babu também se envolveu em atritos com outros participantes ao longo da temporada. Em meio ao paredão, chegou a fazer declarações duras sobre adversários e prometeu intensificar o confronto caso permanecesse no jogo.