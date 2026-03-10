Acesse sua conta
Xuxa revela por que romance com John Kennedy Jr. não avançou antes de Carolyn Bessette

Apresentadora relembrou encontro com o herdeiro da família Kennedy e disse que divulgação de fotos atrapalhou a relação

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 10 de março de 2026 às 20:19

Xuxa relembra encontro com John Kennedy Jr. antes do romance dele com Carolyn Bessette
Xuxa relembra encontro com John Kennedy Jr. antes do romance dele com Carolyn Bessette Crédito: Reprodução

A apresentadora Xuxa Meneghel revelou bastidores de um encontro que teve com John F. Kennedy Jr. no início dos anos 1990, muito antes de o herdeiro da família Kennedy iniciar o relacionamento com Carolyn Bessette-Kennedy. O episódio voltou a repercutir nas redes sociais após o lançamento da série Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, produzida por Ryan Murphy.

O encontro entre Xuxa e John Kennedy Jr. aconteceu em Nova York, quando a apresentadora brasileira começava a investir na carreira internacional. Em relatos resgatados de seu documentário no Globoplay, a artista contou que ficou encantada ao conhecer o filho do ex-presidente dos Estados Unidos John F. Kennedy.

Segundo Xuxa, o encontro começou com um jantar e depois seguiu com um passeio pelo bairro de Tribeca. A apresentadora disse que ficou impressionada com o carisma e a simplicidade do herdeiro da família Kennedy. “Eu achava ele um cara muito bonito e queria conhecer ele. A gente foi jantar e eu não conseguia nem comer direito olhando para ele”, relembrou.

O que parecia o início de um romance promissor, no entanto, terminou de forma inesperada. De acordo com relatos apresentados no documentário, fotos do encontro teriam sido entregues à imprensa norte-americana, o que teria assustado John Kennedy Jr. na época.

A responsável pela divulgação das imagens teria sido Marlene Mattos, empresária de Xuxa naquele período. A exposição do encontro na mídia teria feito o herdeiro da família Kennedy recuar e interromper o contato com a apresentadora.

Anos depois, John Kennedy Jr. iniciaria um relacionamento com Carolyn Bessette, que se tornaria um dos casais mais famosos da década de 1990. A história teve um final trágico em 1999, quando os dois morreram em um acidente de avião.

