BBB 26: Samira revela aos rivais estratégia para fugir das câmeras e combinar votos

Ex-líder revela tática usada com aliados para despistar a Central do Líder durante conversas no reality

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 10 de março de 2026 às 19:05

Samira revela estratégia usada no BBB 26 para tentar fugir das câmeras
Samira revela estratégia usada no BBB 26 para tentar fugir das câmeras Crédito: Reprodução/TV Globo

Samira surpreendeu os colegas ao revelar uma estratégia usada dentro do Big Brother Brasil 26 para organizar votos sem chamar atenção das câmeras da Central do Líder. A ex-líder contou que costumava caminhar pela casa enquanto conversava com aliados para tentar evitar que as imagens captassem os diálogos.

Durante uma conversa com Alberto Cowboy, Marciele e Jordana, Samira explicou que convidava colegas para andar pela casa enquanto discutiam estratégias de jogo. Segundo ela, a ideia era escapar das câmeras ligadas à Central do Líder.

Em um dos exemplos citados, Samira disse ter chamado Chaiany para caminhar enquanto falavam sobre votos. A sister acreditava que a movimentação impediria a captação das conversas, mas Cowboy discordou da tática e afirmou que as câmeras ainda conseguem acompanhar os participantes.

Samira (BBB 26)

Samira é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
BBB 26 - Samira (Paredão) por Divulgação
BBB 26 - Samira (anjo) por Divulgação
Samira (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Samira (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Samira (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Samira (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Samira (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Samira (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Samira (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Samira (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
1 de 11
Samira é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo

O brother também lembrou um momento em que Samira e outros colegas caminharam pela casa com Ana Paula Renault e foram acompanhados pelas câmeras durante todo o trajeto. Segundo ele, dependendo do assunto, a produção pode direcionar as lentes para seguir os participantes.

Samira ainda revelou outra tentativa de despistar as câmeras durante o jogo. Ela contou que, em determinado momento, conversou com aliados no banheiro enquanto fingiam olhar produtos como shampoos para discutir estratégias de voto.

bbb 26 Samira

