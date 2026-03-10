FOFOQUEIRA?

BBB 26: Samira revela aos rivais estratégia para fugir das câmeras e combinar votos

Ex-líder revela tática usada com aliados para despistar a Central do Líder durante conversas no reality

Heider Sacramento

Publicado em 10 de março de 2026 às 19:05

Samira revela estratégia usada no BBB 26 para tentar fugir das câmeras Crédito: Reprodução/TV Globo

Samira surpreendeu os colegas ao revelar uma estratégia usada dentro do Big Brother Brasil 26 para organizar votos sem chamar atenção das câmeras da Central do Líder. A ex-líder contou que costumava caminhar pela casa enquanto conversava com aliados para tentar evitar que as imagens captassem os diálogos.

Durante uma conversa com Alberto Cowboy, Marciele e Jordana, Samira explicou que convidava colegas para andar pela casa enquanto discutiam estratégias de jogo. Segundo ela, a ideia era escapar das câmeras ligadas à Central do Líder.

Em um dos exemplos citados, Samira disse ter chamado Chaiany para caminhar enquanto falavam sobre votos. A sister acreditava que a movimentação impediria a captação das conversas, mas Cowboy discordou da tática e afirmou que as câmeras ainda conseguem acompanhar os participantes.

Samira (BBB 26) 1 de 11

O brother também lembrou um momento em que Samira e outros colegas caminharam pela casa com Ana Paula Renault e foram acompanhados pelas câmeras durante todo o trajeto. Segundo ele, dependendo do assunto, a produção pode direcionar as lentes para seguir os participantes.