Santander Fala Mundo oferece 10 mil bolsas gratuitas para aprender inglês, espanhol e francês

Os alunos irão utilizar a plataforma inovadora da Immerse que combina realidade aumentada com inteligência artificial, metodologias inovadoras, atividades práticas e interações guiadas

Carmen Vasconcelos

Publicado em 9 de março de 2026 às 21:07

Entre os diferenciais do programa estão o uso de uma plataforma educacional inovadora, a aprendizagem prática baseada em experiências reais Crédito: Divulgação

O Santander anuncia o lançamento do Santander Fala Mundo 2026, programa inédito que disponibilizará 10 mil oportunidades de estudo para o aprendizado de idiomas. As bolsas garantem acesso gratuito à plataforma Immerse, um ambiente moderno de aprendizagem imersiva que combina inteligência artificial, realidade virtual e metodologias inovadoras, com atividades práticas e interações guiadas que aceleram o desenvolvimento em línguas estrangeiras.

A inteligência artificial está presente em dois momentos principais da jornada: no teste de nivelamento, que identifica o nível de proficiência do aluno e constrói uma trilha de aprendizagem personalizada; e nas atividades de conversação, nas quais a IA conduz diálogos sobre temas de interesse do participante, proporcionando prática dinâmica e contextualizada.

Os bolsistas poderão escolher entre inglês, espanhol ou francês e terão acesso a um método que prioriza a conversação e a aplicação do idioma em situações reais, desde o nível básico até o avançado. A proposta do programa é desenvolver a fluência dos participantes de forma personalizada, respeitando o ritmo e o nível de cada aluno. A plataforma segue os níveis internacionais de aprendizado (CEFR e ACTFL), indo do A1 (iniciante baixo) até C1 (avançado superior), cada nível possui 5 fases de aprendizado.

“O Fala Mundo 2026 integra tecnologia de ponta ao ensino de idiomas e amplia o acesso a uma formação linguística de qualidade, ao combinar inovação, prática e personalização no processo de aprendizagem. A iniciativa amplia o acesso a uma formação linguística de qualidade e contribui para expandir horizontes profissionais e pessoais em um mercado cada vez mais globalizado”, diz Carolina Learth, sênior Head de plataformas globais do Santander.

A plataforma da Immerse utiliza conversas guiadas com inteligência artificial, atividades interativas de vocabulário e aulas ao vivo com tutores especializados, criando um ambiente dinâmico que simula contextos do cotidiano e amplia a confiança do aluno no uso do idioma.

Entre os diferenciais do programa estão o uso de uma plataforma educacional inovadora, a aprendizagem prática baseada em experiências reais e a aplicação de inteligência artificial como aliada no processo de ensino, potencializando o engajamento e a evolução dos participantes. As inscrições estão abertas até 16/03/2026 e podem ser feitas pelo link Santander Open Academy