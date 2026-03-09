ECONOMIA

Dinheiro na mão, carrinho vazio: por que o seu salário rende cada vez menos?

A alta nos preços de alimentos e serviços básicos supera o reajuste salarial. Entenda por que itens essenciais se tornaram um desafio no orçamento do brasileiro em 2026

Maiara Baloni

Publicado em 9 de março de 2026 às 14:52

Sabe aquela sensação de que você trabalha mais, vê a cifra na sua conta subir, mas, ao passar pelo caixa do supermercado, a conta simplesmente não fecha? Essa não é apenas uma percepção sua. Existe um descompasso claro entre o que o seu salário deveria proporcionar e o que ele realmente entrega na prática em 2026.

Para entender o tamanho desse abismo, basta olhar para o básico: em 2022, o salário mínimo de R$1.412 permitia comprar, em média, duas cestas básicas. Hoje, em 2026, com o mínimo em R$1.621, essa capacidade caiu para cerca de 1,7 cestas. Ou seja: embora o valor que você recebe tenha aumentado, o que você consegue levar para casa encolheu.

O impacto da inflação no custo de vida

Para medir essa perda de fôlego do orçamento familiar, o mercado e a sociedade utilizam como referência os dados públicos do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos). Como instituição técnica de referência, o Dieese publica mensalmente uma estimativa de qual deveria ser o salário mínimo ideal para cobrir as despesas básicas de uma família de quatro pessoas (alimentação, moradia, saúde, educação, transporte e lazer).

Em novembro de 2025, esse cálculo apontava para um valor de R$7.067,18. Como o salário oficial vigente em 2026 é de R$1.621, o valor pago cobre menos de um quarto do que é considerado necessário para uma vida básica. O resultado é o endividamento recorrente ou o corte drástico de itens que, antes, eram considerados essenciais.

Arcabouço fiscal e o limite dos reajustes

A inflação oficial, medida pelo IPCA, projeta uma alta entre 4,5% e 5% para 2026, conforme as expectativas do mercado compiladas no Boletim Focus de março. No entanto, quem vive o dia a dia percebe que a inflação dos itens essenciais costuma ser mais pesada do que a média oficial.

Para conter esse aumento de preços, que é pressionado pelo consumo aquecido das famílias, o Banco Central mantém a taxa básica de juros (Selic) em patamares elevados, rodando entre 12% e 13% ao ano. Na prática, juros altos servem como um "freio" na economia, mas, para você, significam parcelas de cartão de crédito e financiamentos muito mais caros. Isso retira o fôlego do seu orçamento e dificulta qualquer planejamento de longo prazo.

A estrutura do gasto público e a pressão sobre os juros

Talvez você se pergunte: "Se a economia cresceu, por que meu salário não subiu na mesma medida?". A resposta está na regra do jogo chamada arcabouço fiscal. Mesmo com o PIB brasileiro apresentando um crescimento sólido de 3,4% em 2024, a lei atual limita o ganho real do salário mínimo (acima da inflação) a até 2,5%. É um teto rígido que impede o reajuste de acompanhar a velocidade real com que o preço da comida e do aluguel sobe nas cidades.

Onde está o peso do gasto público?

O debate econômico atual também precisa tocar em um ponto sensível: o destino do dinheiro público. É comum ouvirmos que o problema seriam os auxílios sociais pagos às famílias. Porém, especialistas em gestão pública apontam que o cenário é mais complexo.

Existe uma diferença técnica entre os programas de transferência de renda, que injetam dinheiro na base da pirâmide, estimulando o comércio local, e o custo fixo da alta estrutura do Estado. Este último inclui gratificações, benefícios extra teto e os famosos "penduricalhos" de uma elite administrativa que possui pouca flexibilidade para cortes.

O problema é que, quando o Estado mantém níveis elevados de gastos na própria máquina sem revisão, ele força a manutenção de juros altos para equilibrar as contas públicas. Essa é uma conta que o trabalhador paga dobrado: primeiro na inflação que consome o salário, depois nos juros que tornam a vida financeira mais cara.

Perspectivas para a estabilidade econômica em 2026

Para 2026, as perspectivas econômicas indicam a necessidade de cautela. Especialistas ressaltam que, enquanto a eficiência no gasto público não for tratada com o mesmo rigor aplicado ao controle de despesas domésticas, o poder de compra da população permanecerá vulnerável a pressões inflacionárias.