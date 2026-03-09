Fios e extensão são coisa do passado: a moda agora é cubo compacto com entradas USB e elétrica

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 9 de março de 2026 às 21:00
Tomadas, fios e extensões sempre fizeram parte da casa, mas quase nunca receberam atenção. Escondidas ou ignoradas, elas cumpriam sua função sem qualquer preocupação estética.
Esse cenário começa a mudar com soluções que unem tecnologia e design, defendendo que até os itens mais simples podem ser pensados de forma inteligente.
De acordo com o portal Trucmania, o Avolt Square 1 exemplifica essa mudança ao propor uma régua elétrica que não precisa ser escondida para funcionar bem.
Carregador de celular na tomada - qual o custo de energia?
As extensões tradicionais ocupam espaço e criam uma sensação constante de desorganização. Cabos se cruzam, adaptadores se acumulam e o visual do ambiente sofre.
O novo modelo rompe com essa lógica ao concentrar tudo em um cubo. As tomadas nas laterais facilitam o encaixe dos plugs e mantêm os fios mais alinhados.
O resultado é um objeto que pode ficar visível sem causar incômodo. O design discreto permite que ele se adapte tanto a salas quanto a escritórios domésticos.
A aparência limpa não compromete a eficiência. O Avolt Square 1 inclui portas USB que permitem carregar diferentes dispositivos diretamente, sem acessórios adicionais.
Isso simplifica a rotina de quem depende de celulares, tablets e fones sem fio ao longo do dia, além de liberar espaço em outras tomadas da casa.
O cabo com revestimento em tecido também chama atenção. Ele oferece mais resistência e um toque visual diferenciado, afastando a ideia de produto descartável.
A influência escandinava se reflete na busca por equilíbrio entre forma e função. O objeto é simples, mas cuidadosamente pensado para durar e se adaptar a diferentes ambientes.
Há ainda uma preocupação ambiental presente no projeto. Os materiais e a embalagem seguem uma lógica de redução de impacto e desperdício.
Assim, a régua deixa de ser apenas um item técnico. Ela passa a representar uma escolha alinhada a um estilo de vida mais consciente e organizado.
Com tantos aparelhos eletrônicos, a casa precisa de soluções mais flexíveis. Esconder extensões já não acompanha a realidade dos lares atuais.
A proposta do cubo é justamente o contrário: assumir a tecnologia como parte do espaço. Ele pode ficar visível e contribuir para a estética do ambiente.
Esse movimento sugere uma nova relação com a eletricidade doméstica. A tomada do futuro se apresenta como elemento ativo no design da casa.