Fios e extensão são coisa do passado: a moda agora é cubo compacto com entradas USB e elétrica

Um novo olhar sobre a eletricidade doméstica ganha espaço no design contemporâneo

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 9 de março de 2026 às 21:00

Objeto funcional passa a integrar a decoração e a rotina da casa
Objeto funcional passa a integrar a decoração e a rotina da casa

Tomadas, fios e extensões sempre fizeram parte da casa, mas quase nunca receberam atenção. Escondidas ou ignoradas, elas cumpriam sua função sem qualquer preocupação estética.

Esse cenário começa a mudar com soluções que unem tecnologia e design, defendendo que até os itens mais simples podem ser pensados de forma inteligente.

De acordo com o portal Trucmania, o Avolt Square 1 exemplifica essa mudança ao propor uma régua elétrica que não precisa ser escondida para funcionar bem.

Um confronto com a régua clássica

As extensões tradicionais ocupam espaço e criam uma sensação constante de desorganização. Cabos se cruzam, adaptadores se acumulam e o visual do ambiente sofre.

O novo modelo rompe com essa lógica ao concentrar tudo em um cubo. As tomadas nas laterais facilitam o encaixe dos plugs e mantêm os fios mais alinhados.

Avolt Square 1 troca a régua de tomadas tradicional por um cubo compacto que pode ficar à vista na decoração

O resultado é um objeto que pode ficar visível sem causar incômodo. O design discreto permite que ele se adapte tanto a salas quanto a escritórios domésticos.

Funcionalidade pensada para a rotina atual

A aparência limpa não compromete a eficiência. O Avolt Square 1 inclui portas USB que permitem carregar diferentes dispositivos diretamente, sem acessórios adicionais.

Avolt Square 1 troca a régua de tomadas tradicional por um cubo compacto que pode ficar à vista na decoração Crédito: Divulgação/Avolt)

Isso simplifica a rotina de quem depende de celulares, tablets e fones sem fio ao longo do dia, além de liberar espaço em outras tomadas da casa.

O cabo com revestimento em tecido também chama atenção. Ele oferece mais resistência e um toque visual diferenciado, afastando a ideia de produto descartável.

Design escandinavo e consciência ambiental

A influência escandinava se reflete na busca por equilíbrio entre forma e função. O objeto é simples, mas cuidadosamente pensado para durar e se adaptar a diferentes ambientes.

Há ainda uma preocupação ambiental presente no projeto. Os materiais e a embalagem seguem uma lógica de redução de impacto e desperdício.

Assim, a régua deixa de ser apenas um item técnico. Ela passa a representar uma escolha alinhada a um estilo de vida mais consciente e organizado.

Quando a tecnologia entra na decoração

Com tantos aparelhos eletrônicos, a casa precisa de soluções mais flexíveis. Esconder extensões já não acompanha a realidade dos lares atuais.

A proposta do cubo é justamente o contrário: assumir a tecnologia como parte do espaço. Ele pode ficar visível e contribuir para a estética do ambiente.

Esse movimento sugere uma nova relação com a eletricidade doméstica. A tomada do futuro se apresenta como elemento ativo no design da casa.

