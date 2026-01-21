Acesse sua conta
Especialista diz que 'nó muscular' nasce no cérebro e que termo dos anos 1980 é uma lenda

Saiba como o cérebro comanda a tensão nos seus músculos e qual a melhor forma de recuperar o movimento

  Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 19:00

A musculatura se torna rígida para proteger o corpo, mantendo a área firme e segura
A musculatura se torna rígida para proteger o corpo, mantendo a área firme e segura

Você já sentiu uma dor aguda e localizada após realizar movimentos repetitivos ou carregar peso excessivo? Esse incômodo frequente é o que popularmente se conhece como nó muscular, mas a ciência traz uma explicação diferente.

Na verdade, estamos lidando com uma inflamação em áreas denominadas pontos-gatilho miofasciais, que afetam diretamente o bem-estar.

De acordo com a CNN Brasil, tudo começa na fáscia, uma teia de tecidos que envolve e protege cada músculo do corpo humano.

Se o tecido muscular sofre uma irritação por atividade extenuante, a camada de fáscia acima também acaba sofrendo as consequências.

Por causa disso, pequenas saliências dolorosas aparecem, dificultando tarefas simples como girar o pescoço ou levantar os braços.

Por que não se deve usar o termo 'nó'

Embora seja comum ouvir que alguém está com um nozinho nas costas, essa ideia é tecnicamente imprecisa.

Saiba quantas flexões fazer para ganhar massa muscular sem precisar de aparelhos, segundo especialistas

Aos 50 anos, campeã olímpica revela truque para manter massa muscular sem academia

Em publicação no Instagram, o fisioterapeuta Hildebrando Vanoni esclarece que esse conceito cultural acaba desinformando quem busca tratamento para as dores.

Ele afirma categoricamente que a tensão muscular nasce no cérebro, e não apenas nas fibras do músculo.

O sistema nervoso utiliza a rigidez como uma ferramenta de defesa sempre que detecta uma possível ameaça externa.

Além disso, situações de estresse ou cansaço físico extremo servem como gatilhos para essa resposta biológica.

Sendo assim, a musculatura se torna rígida para proteger o corpo, mantendo a área firme e segura.

Portanto, não existe nada fisicamente embaraçado dentro do seu corpo quando você sente essa dor chata.

O que ocorre é um aumento do tônus muscular ordenado pelo comando central do seu organismo.

Entender essa lógica ajuda a diminuir a ansiedade e focar em tratamentos que realmente ataquem a causa neural do problema.

Como funciona o alívio da pressão muscular

Quando um fisioterapeuta aplica pressão sobre o ponto de dor, ele inicia uma comunicação direta com o seu sistema nervoso.

Muitas pessoas acreditam que a força física está desmanchando algo, mas a verdade é que o profissional está modulando estímulos no sistema nervoso.

Essa técnica de compressão é muito eficaz para "resetar" a percepção de dor do paciente.

A pressão exercida na região afetada acaba competindo com as mensagens de dor que chegam ao cérebro continuamente.

Logo em seguida, o sistema nervoso diminui a sensibilidade daquela área, permitindo que o músculo relaxe de verdade.

É por esse motivo que a sensação de alívio costuma ser imediata após uma boa sessão de terapia.

Uma explicação bem fundamentada sobre esse processo é o que diferencia um bom tratamento de um paliativo comum.

Quando o paciente entende o que está acontecendo, ele para de ter medo da dor e aprende a ouvir os sinais.

Ter clareza sobre a liberação miofascial é o primeiro passo para conquistar uma vida com muito mais movimento.

Saúde

