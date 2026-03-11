FAMOSOS

Christina Rocha surge com 'novo rosto' e web compara com Grazi Massafera; veja

Apresentadora mostrou resultado de procedimentos estéticos feitos ao longo de três anos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de março de 2026 às 06:38

Christina Rocha Crédito: Divulgação

A apresentadora Christina Rocha, de 68 anos, virou assunto nas redes sociais após aparecer com um visual renovado. Um vídeo divulgado por uma clínica estética comparando o rosto da comunicadora em 2023 e em 2026 chamou a atenção dos internautas e rapidamente viralizou.

Na publicação, a equipe responsável pelo tratamento explicou que o resultado foi construído ao longo de três anos, com uma série de procedimentos realizados de forma gradual. O objetivo, segundo a clínica, era acompanhar o processo natural de envelhecimento da pele e buscar um rejuvenescimento com aparência mais natural.

Entre as técnicas utilizadas estariam aplicações de toxina botulínica, bioestimuladores de colágeno, fios de sustentação e preenchimentos em diferentes áreas do rosto, além de tratamentos a laser voltados para melhorar a textura da pele.

Assim que o vídeo começou a circular, os comentários tomaram conta das redes. Muitos seguidores elogiaram o resultado, mas outros ficaram surpresos com a mudança no visual da apresentadora. Diversos internautas disseram que, ao bater o olho no vídeo, pensaram estar vendo a atriz Grazi Massafera.

Mensagens comparando as duas apareceram em grande número. Alguns seguidores afirmaram que Christina ficou parecida com a atriz, enquanto outros brincaram dizendo que parecia uma versão mais madura da artista.