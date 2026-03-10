Acesse sua conta
Lázaro Ramos no Oscar 2026? Ator explica por que pode ter que recusar convite de Wagner Moura

A cerimônia de premiação do Oscar 2026 acontecerá no dia 15 de março

  Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de março de 2026 às 15:39

Lázaro Ramos e Wagner Moura
Lázaro Ramos e Wagner Moura Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O ator Lázaro Ramos, 47, foi convocado por Wagner Moura, 49, para acompanhá-lo na cerimônia do Oscar 2026, mas um detalhe importante na agenda da TV Globo pode fazer com que esse encontro em Los Angeles não aconteça. 

Enquanto Wagner brilha em O Agente Secreto, filme aclamado de Kleber Mendonça Filho, Lázaro está mergulhado nas gravações de A Nobreza do Amor. Na nova trama das 18h, que estreia no dia 16 de março, exatamente um dia após a cerimônia do Oscar, Lázaro dará vida a Jendal, o primeiro vilão de sua carreira.

"Recebi o convite e estou muito feliz. Estou batalhando para conseguir ir", confessou Lázaro em entrevista a Quem. A torcida do ator é para que a produção da novela consiga dar aquela flexibilizada na agenda. "Ainda não posso confirmar, mas a torcida está tão grande que eu acho que vai rolar".

Indo para a Califórnia ou assistindo do sofá de casa no Brasil, Lázaro deixa claro que o sentimento já é de vitória. Emocionado ao falar sobre o parceiro de vida, ele não poupou elogios: "Tenho muito orgulho desse irmão que eu tanto admiro. Para mim, ele já sai vitorioso. Não importa se vem o Oscar ou não, o que importa é essa trajetória linda".

A indicação de O Agente Secreto também é vista por Lázaro como um marco para o nosso audiovisual. Ele destaca que o Brasil está ganhando o mundo sem perder a sua essência. "Estamos contando as nossas histórias, com personagens nossos, e isso estimula todo mundo que faz cinema a acreditar que podemos, sim, alcançar o mundo", refletiu.

A amizade de Lázaro e Wagner começou ainda na adolescência e de um jeito inusitado. Wagner, com cerca de 16 anos, foi assistir a uma peça do Bando de Teatro Olodum, em Salvador, e ficou hipnotizado pela presença de Lázaro, que na época era apenas um figurante que nem falava em cena, apenas dançava.

Dali em diante, a dupla fez história. Dividiram os palcos no Rio de Janeiro com a peça A Máquina (2000) e emocionaram o Brasil no inesquecível Cidade Baixa (2005). 

Tags:

Cinema Filme Novela Oscar Lázaro Ramos Wagner Moura Oscar 2026 A Nobreza do Amor

