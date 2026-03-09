BBB 26 muda de horário por causa do Oscar e será exibido duas vezes neste domingo (15)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 9 de março de 2026 às 18:23
A programação da TV Globo terá mudanças importantes neste domingo (15), principalmente para os fãs do BBB 26. Por causa da transmissão do Oscar 2026, a emissora decidiu alterar o horário do reality show, que será exibido em dois momentos ao vivo ao longo do dia.
A primeira exibição do BBB 26 acontece às 13h50, quando Tadeu Schmidt comanda a formação de mais um paredão ao vivo. Mais tarde, o programa volta à grade às 19h20, trazendo os acontecimentos mais recentes dentro da casa mais vigiada do Brasil.
Logo após a edição da tarde do reality, a Globo estreia o novo dominical Em Família com Eliana, às 14h20. Na atração, a apresentadora visita artistas com forte tradição musical, mostrando histórias de família, curiosidades e trajetórias marcantes. No estúdio, Eliana também conduz uma competição musical que conta com a participação da plateia.
Participantes do BBB 26
Na sequência, às 15h30, vai ao ar o “Bora Pro Jogo”, que prepara o público para o início das transmissões do Campeonato Brasileiro aos domingos na emissora. A partir das 15h45, três partidas serão exibidas, dependendo da região do país: Fluminense x Athletico-PR, Santos x Corinthians e Internacional x Bahia.
Depois do futebol, o público acompanha mais uma edição do Domingão, que terá uma nova batalha do quadro Lip Sync.
À noite, as atenções se voltam para o cinema. Logo após o Fantástico, às 21h, a Globo transmite ao vivo a cerimônia do Oscar 2026. A apresentação será de Maria Beltrão, com participação especial de Dira Paes, comentários de Waldemar Dalenogare e tradução simultânea de Anna Viana. A cobertura também contará com repórteres no tapete vermelho, mostrando bastidores, curiosidades e os momentos mais marcantes da maior premiação do cinema mundial.