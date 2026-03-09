BASTIDORES DA TV

BBB 26 muda de horário por causa do Oscar e será exibido duas vezes neste domingo (15)

Reality show terá edição ao vivo à tarde e outra à noite; grade especial da Globo ainda inclui estreia de Eliana e jogos do Brasileirão

Heider Sacramento

Publicado em 9 de março de 2026 às 18:23

BBB 26 terá edição ao vivo à tarde e à noite por causa do Oscar 2026 na Globo Crédito: Divulgação/TV Globo

A programação da TV Globo terá mudanças importantes neste domingo (15), principalmente para os fãs do BBB 26. Por causa da transmissão do Oscar 2026, a emissora decidiu alterar o horário do reality show, que será exibido em dois momentos ao vivo ao longo do dia.

A primeira exibição do BBB 26 acontece às 13h50, quando Tadeu Schmidt comanda a formação de mais um paredão ao vivo. Mais tarde, o programa volta à grade às 19h20, trazendo os acontecimentos mais recentes dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Logo após a edição da tarde do reality, a Globo estreia o novo dominical Em Família com Eliana, às 14h20. Na atração, a apresentadora visita artistas com forte tradição musical, mostrando histórias de família, curiosidades e trajetórias marcantes. No estúdio, Eliana também conduz uma competição musical que conta com a participação da plateia.

Participantes do BBB 26 1 de 23

Na sequência, às 15h30, vai ao ar o “Bora Pro Jogo”, que prepara o público para o início das transmissões do Campeonato Brasileiro aos domingos na emissora. A partir das 15h45, três partidas serão exibidas, dependendo da região do país: Fluminense x Athletico-PR, Santos x Corinthians e Internacional x Bahia.

Depois do futebol, o público acompanha mais uma edição do Domingão, que terá uma nova batalha do quadro Lip Sync.