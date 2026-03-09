Sandra envenena Ernesto após ser ameaçada em 'Êta Mundo Melhor!' desta segunda (9)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 9 de março de 2026 às 16:00
A casa caiu para os vilões, mas a maldade de Sandra parece não ter limites. No capítulo desta segunda (9), a loira vai mostrar que não tem aliados quando o assunto é sua própria liberdade. Ao ouvir de Ernesto que ele pretende abrir o bico e contar para todo mundo que ela está viva e confessar seus podres, Sandra toma uma decisão fria: eliminar o amante.
Enquanto isso, o coração de Candinho continua apertado. Mesmo prestes a casar com Zulma, o caipira não consegue esconder a infelicidade, algo que até Haydée já notou. No meio dessa bagunça, ele ainda se preocupa com o destino de Dita e das crianças, pedindo que Lúcio cuide deles. Para fechar o dia com chave de ouro, Celso solta uma bomba para Estela: ele sempre soube que Samir era filho do protagonista.
Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.