NOVELA DAS 6

Sandra envenena Ernesto após ser ameaçada em 'Êta Mundo Melhor!' desta segunda (9)

Confira o resumo da trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de março de 2026 às 16:00

Ernesto, interpretado por Eriberto Leão Crédito: Reprodução/TV Globo

A casa caiu para os vilões, mas a maldade de Sandra parece não ter limites. No capítulo desta segunda (9), a loira vai mostrar que não tem aliados quando o assunto é sua própria liberdade. Ao ouvir de Ernesto que ele pretende abrir o bico e contar para todo mundo que ela está viva e confessar seus podres, Sandra toma uma decisão fria: eliminar o amante.



Enquanto isso, o coração de Candinho continua apertado. Mesmo prestes a casar com Zulma, o caipira não consegue esconder a infelicidade, algo que até Haydée já notou. No meio dessa bagunça, ele ainda se preocupa com o destino de Dita e das crianças, pedindo que Lúcio cuide deles. Para fechar o dia com chave de ouro, Celso solta uma bomba para Estela: ele sempre soube que Samir era filho do protagonista.

