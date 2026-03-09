Acesse sua conta
Sandra envenena Ernesto após ser ameaçada em 'Êta Mundo Melhor!' desta segunda (9)

Confira o resumo da trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de março de 2026 às 16:00

Ernesto, interpretado por Eriberto Leão Crédito: Reprodução/TV Globo

A casa caiu para os vilões, mas a maldade de Sandra parece não ter limites. No capítulo desta segunda (9), a loira vai mostrar que não tem aliados quando o assunto é sua própria liberdade. Ao ouvir de Ernesto que ele pretende abrir o bico e contar para todo mundo que ela está viva e confessar seus podres, Sandra toma uma decisão fria: eliminar o amante. 

Enquanto isso, o coração de Candinho continua apertado. Mesmo prestes a casar com Zulma, o caipira não consegue esconder a infelicidade, algo que até Haydée já notou. No meio dessa bagunça, ele ainda se preocupa com o destino de Dita e das crianças, pedindo que Lúcio cuide deles. Para fechar o dia com chave de ouro, Celso solta uma bomba para Estela: ele sempre soube que Samir era filho do protagonista.

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Débora Nascimento não retorna como 'Filomena' em 'Êta Mundo Melhor'; saiba o motivo

Por que 'Mafalda' ficou fora de 'Êta Mundo Melhor'? Camila Queiroz explica ausência na nova novela das 6

'Êta Mundo Melhor!' é a continuação de 'Êta Mundo Bom!'?: Veja o que diz Walcyr Carrasco

Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' conta que teve morte clínica: 'Ninguém sabe explicar'

Casal de 'Êta Mundo Melhor!' troca a cidade por vida tranquila no interior; veja

