Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Traição e revelação no altar: Confira o resumo da última semana de 'Êta Mundo Melhor!' (9 a 13 de março)

Confira o resumo da trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de março de 2026 às 16:00

Candinho (Sergio Guizé) e Samir (Davi Malizia) em Êta Mundo Melhor!
Candinho (Sergio Guizé) e Samir (Davi Malizia) em Êta Mundo Melhor! Crédito: TV Globo/Reprodução

Prepare o coração e o lenço, porque a última semana de Êta Mundo Melhor! promete. O folhetim de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson entra em sua reta final onde a vilania de Sandra (Flávia Alessandra) atinge um nível sem volta.

A máscara da loira cai de vez quando ela percebe que Ernesto (Eriberto Leão), seu maior cúmplice, está disposto a abrir o bico e confessar todos os crimes da dupla. Sem saída e temendo a prisão, Sandra decide eliminar o "problema" da forma mais fria possível: ela envenena o próprio parceiro. A cena promete ser fortíssima, com a vilã pedindo perdão enquanto assiste ao desfalecimento do amante. Mas o destino prega uma peça na megera, e Ernesto sobrevive para garantir que ela pague por cada armação.

Djavan fez participação em 'Êta Mundo Melhor!'

Djavan e Jeniffer Nascimento cantam juntos na reta final de Êta Mundo Melhor! por Globo/Beatriz Damy
Djavan fez participação em Êta Mundo Melhor! por Reprodução/TV Globo
Djavan fez participação em Êta Mundo Melhor! por Reprodução/TV Globo
Djavan participa do disco de Dita (Jeniffer Nascimento) em Êta Mundo Melhor! por Globo/Beatriz Damy
Djavan posa ao lado de Sérgio Malheiros, Jeniffer Nascimento e Tony Tornado nos bastidores de Êta Mundo Melhor! por Globo/Beatriz Damy
Djavan fez participação em Êta Mundo Melhor! por Reprodução/TV Globo
Djavan fez participação em Êta Mundo Melhor! por Reprodução/TV Globo
Djavan fez participação em Êta Mundo Melhor! por Reprodução/TV Globo
Djavan fez participação em Êta Mundo Melhor! por Reprodução/TV Globo
1 de 9
Djavan e Jeniffer Nascimento cantam juntos na reta final de Êta Mundo Melhor! por Globo/Beatriz Damy

  • Confira o que acontece de 9 a 13 de março:

  • Segunda-feira (9/03)
    Ernesto tenta despistar Candinho sobre o paradeiro de Sandra, mas a tensão entre os vilões explode. Ernesto avisa que vai confessar tudo, e Sandra, sem piedade, envenena o comparsa. No sítio, o clima é de alegria com Maroca e Aladim, enquanto Candinho vive a angústia de um casamento infeliz.

  • Terça-feira (10/03)
    Sandra acredita ter matado Ernesto e desabafa com Olga, mas o vilão consegue pedir ajuda ao delegado e é socorrido por Túlio e Estela. No hospital, ele jura que não deixará Sandra impune. Enquanto isso, Lourival se declara para Dita e o grande dia do casamento de Candinho e Zulma chega sob muita expectativa.

Leia mais

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (9) podem mudar seu destino

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (9) podem mudar seu destino

Imagem - Lembra dele? Irreconhecível, ator que viveu Cirilo em Carrossel surge com dreads e barba grisalha e surpreende fãs

Lembra dele? Irreconhecível, ator que viveu Cirilo em Carrossel surge com dreads e barba grisalha e surpreende fãs

Imagem - Casa cheia? Confira 8 sobremesas de travessa e copinho que ficam prontas rápido

Casa cheia? Confira 8 sobremesas de travessa e copinho que ficam prontas rápido

  • Quarta-feira (11/03)
    O "sim" não vem! Celso interrompe a cerimônia de Candinho e Zulma com uma revelação chocante. Desesperada, Zulma foge com Samir e acaba sofrendo um grave acidente. Anabela descobre sua verdadeira origem como filha de Ernesto, e Celso decide que é hora de se entregar à polícia.

  • Quinta-feira (12/03)
    Conteúdo do capítulo não foi divulgado. O que será que Walcyr Carrasco guardou para o penúltimo dia?

  • Quinta-feira (12/03)
    Conteúdo do capítulo não foi divulgado. O que será que Walcyr Carrasco guardou para o penúltimo dia?

  • Sexta-feira (13/03)
    Conteúdo do capítulo não foi divulgado. O que será que Walcyr Carrasco guardou para o último dia?

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

Leia mais

Imagem - Após 24 anos desaparecida, mulher é encontrada sob nova identidade e revela por que deixou marido e filhos

Após 24 anos desaparecida, mulher é encontrada sob nova identidade e revela por que deixou marido e filhos

Imagem - Coca-Cola lança latinha especial que grita 'gol'; veja como funciona

Coca-Cola lança latinha especial que grita 'gol'; veja como funciona

Imagem - Jonas Brothers no Brasil em 2026: Veja data, local e quando começa a venda de ingressos

Jonas Brothers no Brasil em 2026: Veja data, local e quando começa a venda de ingressos

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Débora Nascimento não retorna como 'Filomena' em 'Êta Mundo Melhor'; saiba o motivo

Por que 'Mafalda' ficou fora de 'Êta Mundo Melhor'? Camila Queiroz explica ausência na nova novela das 6

'Êta Mundo Melhor!' é a continuação de 'Êta Mundo Bom!'?: Veja o que diz Walcyr Carrasco

Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' conta que teve morte clínica: 'Ninguém sabe explicar'

Casal de 'Êta Mundo Melhor!' troca a cidade por vida tranquila no interior; veja

Tags:

êta Mundo Melhor tv Globo Novela Globo Globoplay Rede Globo Novelas da Rede Globo

Mais recentes

Imagem - O que é seu vai voltar: Lua em Escorpião anuncia reencontros e segunda chance para signos de Câncer, Escorpião e Peixes (8 de março)

O que é seu vai voltar: Lua em Escorpião anuncia reencontros e segunda chance para signos de Câncer, Escorpião e Peixes (8 de março)
Imagem - Chá de amendoim pode ajudar no ganho de massa muscular; veja como fazer

Chá de amendoim pode ajudar no ganho de massa muscular; veja como fazer
Imagem - Uma semana de sorte inesperada começa para 3 signos (entre 9 e 15 de março) e pode abrir caminhos que pareciam impossíveis

Uma semana de sorte inesperada começa para 3 signos (entre 9 e 15 de março) e pode abrir caminhos que pareciam impossíveis

MAIS LIDAS

Imagem - Inmet emite alerta de chuvas fortes para Bahia e mais 18 estados neste domingo; veja previsão
01

Inmet emite alerta de chuvas fortes para Bahia e mais 18 estados neste domingo; veja previsão

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (8 de março): os signos sentem necessidade de renovação e clareza emocional
02

Cor e número da sorte de hoje (8 de março): os signos sentem necessidade de renovação e clareza emocional

Imagem - Governo da Bahia exonera tenente-coronel da PM que declarou apoio a ACM Neto no Carnaval
03

Governo da Bahia exonera tenente-coronel da PM que declarou apoio a ACM Neto no Carnaval

Imagem - Pastor morre após passar mal em motel acompanhado da amante; esposa vai ao local reconhecer o corpo
04

Pastor morre após passar mal em motel acompanhado da amante; esposa vai ao local reconhecer o corpo