Traição e revelação no altar: Confira o resumo da última semana de 'Êta Mundo Melhor!' (9 a 13 de março)

Confira o resumo da trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de março de 2026 às 16:00

Candinho (Sergio Guizé) e Samir (Davi Malizia) em Êta Mundo Melhor! Crédito: TV Globo/Reprodução

Prepare o coração e o lenço, porque a última semana de Êta Mundo Melhor! promete. O folhetim de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson entra em sua reta final onde a vilania de Sandra (Flávia Alessandra) atinge um nível sem volta.

A máscara da loira cai de vez quando ela percebe que Ernesto (Eriberto Leão), seu maior cúmplice, está disposto a abrir o bico e confessar todos os crimes da dupla. Sem saída e temendo a prisão, Sandra decide eliminar o "problema" da forma mais fria possível: ela envenena o próprio parceiro. A cena promete ser fortíssima, com a vilã pedindo perdão enquanto assiste ao desfalecimento do amante. Mas o destino prega uma peça na megera, e Ernesto sobrevive para garantir que ela pague por cada armação.

Confira o que acontece de 9 a 13 de março:

Segunda-feira (9/03)

Ernesto tenta despistar Candinho sobre o paradeiro de Sandra, mas a tensão entre os vilões explode. Ernesto avisa que vai confessar tudo, e Sandra, sem piedade, envenena o comparsa. No sítio, o clima é de alegria com Maroca e Aladim, enquanto Candinho vive a angústia de um casamento infeliz.

Terça-feira (10/03)

Sandra acredita ter matado Ernesto e desabafa com Olga, mas o vilão consegue pedir ajuda ao delegado e é socorrido por Túlio e Estela. No hospital, ele jura que não deixará Sandra impune. Enquanto isso, Lourival se declara para Dita e o grande dia do casamento de Candinho e Zulma chega sob muita expectativa.

Quarta-feira (11/03)

O "sim" não vem! Celso interrompe a cerimônia de Candinho e Zulma com uma revelação chocante. Desesperada, Zulma foge com Samir e acaba sofrendo um grave acidente. Anabela descobre sua verdadeira origem como filha de Ernesto, e Celso decide que é hora de se entregar à polícia.

Quinta-feira (12/03)

Conteúdo do capítulo não foi divulgado. O que será que Walcyr Carrasco guardou para o penúltimo dia?



Sexta-feira (13/03)

Conteúdo do capítulo não foi divulgado. O que será que Walcyr Carrasco guardou para o último dia?