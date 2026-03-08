Traição e revelação no altar: Confira o resumo da última semana de 'Êta Mundo Melhor!' (9 a 13 de março)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 8 de março de 2026 às 16:00
Prepare o coração e o lenço, porque a última semana de Êta Mundo Melhor! promete. O folhetim de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson entra em sua reta final onde a vilania de Sandra (Flávia Alessandra) atinge um nível sem volta.
A máscara da loira cai de vez quando ela percebe que Ernesto (Eriberto Leão), seu maior cúmplice, está disposto a abrir o bico e confessar todos os crimes da dupla. Sem saída e temendo a prisão, Sandra decide eliminar o "problema" da forma mais fria possível: ela envenena o próprio parceiro. A cena promete ser fortíssima, com a vilã pedindo perdão enquanto assiste ao desfalecimento do amante. Mas o destino prega uma peça na megera, e Ernesto sobrevive para garantir que ela pague por cada armação.
Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.