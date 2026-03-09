Coelba abre mais de 200 vagas para Escola de Eletricistas em nove cidades da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 9 de março de 2026 às 10:31
A Neoenergia Coelba abriu 243 vagas abertas para a Escola de Eletricistas em nove municípios baianos até o próximo dia 31 de março. A concessionário realizará, na próxima terça-feira (10) e quarta-feira (11), um mutirão nas cidades em que as turmas estão disponíveis.
Das 8h às 19h, profissionais da empresa estarão nas cidades de Feira de Santana, Ilhéus, Luis Eduardo Magalhães, Itaberaba, Remanso, Seabra, Jacobina, Porto Seguro e Ipiaú, realizando a inscrição presencial. Confira as localidades na galeria abaixo:
Cidades com vagas para Escola de Eletricistas
Em todos os municípios, homens e mulheres podem participar da Escola de Eletricistas. Para impulsionar a participação feminina no mercado de trabalho de distribuição de energia, turmas afirmativas às mulheres estão disponíveis nas cidades de Porto Seguro, Ipiaú e Jacobina. Realizado em parceria com o SENAI/BA, o curso é totalmente gratuito.
“Esta é uma oportunidade única para quem quer mudar de vida. O mutirão foi pensado para facilitar a inscrição da população e será realizado em locais centrais, de fácil acesso para os interessados. O horário também foi estendido, até às 19 horas, para permitir a participação das pessoas que possuem emprego, mas que têm interesse em mudar de carreira”, destacou Christiane Tavares, gerente de Recrutamento e Seleção da Neoenergia.
Para participar, é necessário ter ensino médio completo, idade mínima de 18 anos e carteira de habilitação definitiva (categoria B ou superior). Ao concluir o curso, os alunos receberão certificação profissional e serão incluídos no banco de talentos da Neoenergia Coelba, podendo concorrer a futuras oportunidades de trabalho na companhia.