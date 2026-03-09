Acesse sua conta
Coelba abre mais de 200 vagas para Escola de Eletricistas em nove cidades da Bahia

Mutirões de inscrições acontecem nos próximos dias 10 e 11 de março, das 8h às 19h, em locais centrais das cidades

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 9 de março de 2026 às 10:31

Confira os preparativos da Neoenergia Coelba para o Verão 2026
Escola de Eletricistas Crédito: Divulgação

A Neoenergia Coelba abriu 243 vagas abertas para a Escola de Eletricistas em nove municípios baianos até o próximo dia 31 de março. A concessionário realizará, na próxima terça-feira (10) e quarta-feira (11), um mutirão nas cidades em que as turmas estão disponíveis.

Das 8h às 19h, profissionais da empresa estarão nas cidades de Feira de Santana, Ilhéus, Luis Eduardo Magalhães, Itaberaba, Remanso, Seabra, Jacobina, Porto Seguro e Ipiaú, realizando a inscrição presencial. Confira as localidades na galeria abaixo:

Cidades com vagas para Escola de Eletricistas

Itaberaba: CDL - Praça Castro Alves, 137 - Térreo, Centro - Itaberaba por Reprodução
Seabra: ACISE - Av. Franklin de Queiroz, 475 - Centro, Seabra por Divulgação
Luís Eduardo Magalhães: Rua José de Alencar, Quadra D4, S/N, Loteamento Aroldo Cruz, Florais Léa – LEM por Divulgação
Ilhéus: Rodovia Jorge Amado, BR415, KM13 – Banco da Vitoria – Ilhéus por Reprodução/Prefeitura de Ilhéus
Feira de Santana: Av. Eduardo Fróes da Mota, nº 5.000, Campo Limpo – Feira de Santana por Divulgação/Prefeitura
Jacobina: Rua Florisvaldo Barberino, Nº 267 – Felix Tomaz – Jacobina por Reprodução/Prefeitura de Jacobina
Ipiaú: CDL - Av. do Contôrno - Bairro Centro, Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Porto Seguro: CDL - Ao Lado do Mundo dos Colchões CDL DE - Rua dos Periquitos, 12 - Centro, Porto Seguro por Divulgação
Remanso: Em frente à Paróquia Nossa Senhora Do Rosário Remanso por Reprodução

Itaberaba: CDL - Praça Castro Alves, 137 - Térreo, Centro - Itaberaba por Reprodução

Em todos os municípios, homens e mulheres podem participar da Escola de Eletricistas. Para impulsionar a participação feminina no mercado de trabalho de distribuição de energia, turmas afirmativas às mulheres estão disponíveis nas cidades de Porto Seguro, Ipiaú e Jacobina. Realizado em parceria com o SENAI/BA, o curso é totalmente gratuito.

“Esta é uma oportunidade única para quem quer mudar de vida. O mutirão foi pensado para facilitar a inscrição da população e será realizado em locais centrais, de fácil acesso para os interessados. O horário também foi estendido, até às 19 horas, para permitir a participação das pessoas que possuem emprego, mas que têm interesse em mudar de carreira”, destacou Christiane Tavares, gerente de Recrutamento e Seleção da Neoenergia.

Requisitos

Para participar, é necessário ter ensino médio completo, idade mínima de 18 anos e carteira de habilitação definitiva (categoria B ou superior). Ao concluir o curso, os alunos receberão certificação profissional e serão incluídos no banco de talentos da Neoenergia Coelba, podendo concorrer a futuras oportunidades de trabalho na companhia.

