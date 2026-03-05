EMPREGO

Com oportunidades na Bahia, Renner tem mais de 800 vagas abertas de emprego no Brasil

Processo seletivo segue as etapas definidas para cada área

Millena Marques

Publicado em 5 de março de 2026 às 10:28

Lojas Renner Crédito: Divulgação

A Lojas Renner anunciou a abertura de mais de 800 oportunidades de emprego em diversas regiões do Brasil. Na Bahia, há vagas para assistente de loja (exclusivo PCD) e fiscal de lojas em Salvador e Teixeira de Freitas, no sul da Bahia.

O estado com maior número de vagas é São Paulo. Ao todo, são 326 vagas distribuídas entre lojas físicas, áreas corporativas, tecnologia, logística e outras unidades do grupo.

Para se candidatar, é necessário acessar ao sistema de recrutamento, que permite filtrar as vagas por cidade, área de atuação e modelo de trabalho, facilitando a busca por oportunidades compatíveis com o perfil do candidato.

