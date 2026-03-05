Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Com oportunidades na Bahia, Renner tem mais de 800 vagas abertas de emprego no Brasil

Processo seletivo segue as etapas definidas para cada área

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 5 de março de 2026 às 10:28

Lojas Renner
Lojas Renner Crédito: Divulgação

A Lojas Renner anunciou a abertura de mais de 800 oportunidades de emprego em diversas regiões do Brasil. Na Bahia, há vagas para assistente de loja (exclusivo PCD) e fiscal de lojas em Salvador e Teixeira de Freitas, no sul da Bahia.

O estado com maior número de vagas é São Paulo. Ao todo, são 326 vagas distribuídas entre lojas físicas, áreas corporativas, tecnologia, logística e outras unidades do grupo.

Para se candidatar, é necessário acessar ao sistema de recrutamento, que permite filtrar as vagas por cidade, área de atuação e modelo de trabalho, facilitando a busca por oportunidades compatíveis com o perfil do candidato.

Dicas de como ir bem em uma entrevista

Pesquise a empresa para entender sua cultura e mostrar que você realmente quer estar ali. por Shutterstock
Prepare exemplos reais das suas conquistas para dar força às suas respostas. por
Vista-se de acordo com o estilo da empresa para transmitir profissionalismo. por
Chegue alguns minutos antes para demonstrar pontualidade e organização. por Imagem: fizkes | Shutterstock
Pratique respostas a perguntas comuns para se sentir mais seguro na hora. por Shutterstock
Fale de forma clara e objetiva para mostrar confiança e preparo. por Shutterstock
Mantenha contato visual e boa postura para transmitir credibilidade. por Shutterstock
Faça perguntas relevantes para mostrar interesse e envolvimento. por Shutterstock
Demonstre entusiasmo pela vaga e pela oportunidade de contribuir. por Shutterstock
Agradeça ao final para deixar uma impressão positiva e profissional. por
1 de 10
Pesquise a empresa para entender sua cultura e mostrar que você realmente quer estar ali. por Shutterstock

Basta selecionar a vaga desejada e preencher o cadastro com dados pessoais e profissionais. Após a inscrição, o processo seletivo segue as etapas definidas para cada área, que podem incluir análise curricular, testes online e entrevistas.

Leia mais

Imagem - Novo edital de concurso para órgão do governo abre 200 vagas com salários de até R$ 7,4 mil na Bahia

Novo edital de concurso para órgão do governo abre 200 vagas com salários de até R$ 7,4 mil na Bahia

Imagem - Metrô Bahia oferece vagas de emprego na área de Manutenção; veja como se candidatar

Metrô Bahia oferece vagas de emprego na área de Manutenção; veja como se candidatar

Imagem - Prefeitura abre inscrições para concurso público com 471 vagas e salários de até R$ 4,6 mil

Prefeitura abre inscrições para concurso público com 471 vagas e salários de até R$ 4,6 mil

Tags:

Emprego Concurso Público

Mais recentes

Imagem - Programa de capacitação para agentes públicas tem foco em liderança feminina

Programa de capacitação para agentes públicas tem foco em liderança feminina
Imagem - Sebrae realiza Fórum Mulher Empreendedora na próxima terça-feira (10)

Sebrae realiza Fórum Mulher Empreendedora na próxima terça-feira (10)
Imagem - O dilema do crédito consignado: entre o alívio imediato e a armadilha do longo prazo

O dilema do crédito consignado: entre o alívio imediato e a armadilha do longo prazo

MAIS LIDAS

Imagem - Bruna Marquezine faz mudança radical no visual e choca fãs; veja a transformação
01

Bruna Marquezine faz mudança radical no visual e choca fãs; veja a transformação

Imagem - Vigilância em prédio: porteiros e síndica flagraram abusos de José Dumont através de câmeras
02

Vigilância em prédio: porteiros e síndica flagraram abusos de José Dumont através de câmeras

Imagem - Capitão do Vitória na campanha de acesso à Série B é anunciado por time da Série D
03

Capitão do Vitória na campanha de acesso à Série B é anunciado por time da Série D

Imagem - IR 2026: especialistas orientam sobre prazo, obrigatoriedade e melhor momento para declarar
04

IR 2026: especialistas orientam sobre prazo, obrigatoriedade e melhor momento para declarar