Programa de capacitação para agentes públicas tem foco em liderança feminina

A iniciativa vai preparar 50 participantes para os desafios da liderança feminina no setor público

Carmen Vasconcelos

Publicado em 4 de março de 2026 às 17:31

A iniciativa é direcionada a 50 gestoras públicas de todo o Brasil que serão selecionadas para participar de uma jornada de formação Crédito: Shutterstock

A Fundação Dom Cabral (FDC), em parceria com a Secretaria do Tesouro Nacional e a Caixa Econômica Federal, abre, no dia 03 de março, as inscrições para o Programa Lideranças Femininas na Gestão Pública. As inscrições podem ser realizadas até o dia 13 de março, às 18hs. A iniciativa é direcionada a 50 gestoras públicas de todo o Brasil que serão selecionadas para participar de uma jornada de formação voltada ao desenvolvimento de competências essenciais para atuação em cargos estratégicos nos âmbitos municipal e estadual.

O programa, que terá início em abril, contemplará módulos síncronos (online, ao vivo), com 64 horas-aula, além de uma imersão presencial de uma semana na Escola de Negócios francesa INSEAD, uma das instituições de maior prestígio no cenário global. As aulas irão explorar temas como o papel das lideranças no mundo atual, engajamento de stakeholders, IA e tecnologias, e a formação de redes colaborativas.

As participantes também terão acesso ao Trekker, solução de aprendizagem da FDC voltada a profissionais que buscam evoluir na carreira. Com uma abordagem que integra ferramentas de autoconhecimento, desenvolvimento técnico e comportamental, o Trekker oferece mentorias com jornadas personalizadas de carreira, alinhadas aos desafios específicos de cada participante. O método carrega a marca da FDC ao unir rigor acadêmico, inovação educacional e aplicabilidade prática para diferentes contextos da gestão pública.

Para a Secretária adjunta do Tesouro Nacional, Viviane Varga, a iniciativa integra uma agenda ampla de fortalecimento institucional dos entes federativos. “Quando ampliamos as chances de acesso das mulheres a posições estratégicas, ampliamos também a diversidade de perspectivas na formulação de políticas públicas. Isso traz pessoas com mentalidade nova e diferente, fortalecendo a legitimidade das instituições e ampliando a representatividade nas estruturas de poder. Uma gestão pública mais diversa é também uma gestão mais conectada à realidade da população, mais sensível às diferentes dimensões sociais e mais preparada para enfrentar desafios estruturais com visão de longo prazo.”

Segundo Patrícia Becker, diretora da FDC Gestão Pública, a iniciativa reforça o compromisso com o fortalecimento da liderança feminina no setor público em um contexto de crescente complexidade e transformação. “Promover diversidade e equidade na formulação de políticas públicas e na gestão governamental não é apenas uma agenda de justiça social, mas uma condição para uma administração mais inovadora, colaborativa e orientada a resultados. As mulheres vêm ampliando sua presença em posições estratégicas e investir em sua formação é fortalecer a capacidade do Estado de responder aos desafios contemporâneos com mais qualidade e legitimidade”, afirma.

Inscrições podem ser realizadas pelo link:

Portaria 808/2023

Essa é mais uma iniciativa derivada do esforço do Ministério da Fazenda de fomentar o apoio das instituições financeiras a estados e municípios em temas de gestão pública e parcerias público-privadas. O projeto será operacionalizado via Banco do Brasil, com recursos previstos nas Portarias MF nº 808/2023 e STN/MF nº 1.478/2023.

De acordo com o normativo, a concessão de garantias em operações de crédito contratadas pelos estados, Distrito Federal e municípios está condicionada a contrapartida mínima das instituições financeiras, equivalente a 0,5% do valor das operações de crédito com garantia da União, para aplicação no apoio ao aprimoramento da gestão fiscal ou à promoção de investimentos dos entes subnacionais.