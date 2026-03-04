ASTROLOGIA

A felicidade reaparece com força total para 3 signos a partir de hoje (4 de março) e marca o fim de um ciclo pesado

Depois de um período de tristeza acumulada, alguns signos finalmente sentem alívio emocional e retomam a alegria de viver

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de março de 2026 às 07:00

Signos e felicidade Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, 4 de março, inaugura uma virada interna poderosa para quem vinha carregando preocupações, culpas ou mágoas por tempo demais, mostrando que a dor não precisa ser permanente e que existe, sim, um momento certo para soltar o peso e permitir que a leveza retorne de forma genuína. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Você percebe que se acostumou a sustentar uma tristeza que já não faz sentido. Houve motivos, houve dor, mas chega um ponto em que continuar preso a isso se torna apenas um hábito. O dia traz clareza para entender que você já enfrentou o que precisava enfrentar. Libertar-se desse estado emocional não é descaso, é maturidade. Ao se permitir sorrir novamente, você sente a energia vital voltar com intensidade.

Dica cósmica: Não transforme a dor em identidade. Você merece seguir em frente.

Filmes para o signo de Áries 1 de 10

Câncer: A chave da sua mudança está na forma como você conversa consigo mesmo. Pensamentos autocríticos e cobranças silenciosas alimentaram uma sensação constante de tristeza. Agora, você enxerga que pode interromper esse padrão. Uma simples mudança de postura interna cria um efeito imediato na sua autoestima. Ao se tratar com mais gentileza, a leveza surge quase naturalmente.

Dica cósmica: Troque a autocrítica por compaixão e observe sua energia se renovar.

Filmes para o signo de Câncer 1 de 10

Capricórnio: Você começa a perceber que já pagou o preço emocional que precisava pagar. Manter-se na culpa ou na dureza excessiva não traz mais aprendizado, apenas desgaste. O dia favorece o perdão pessoal e o retorno ao amor próprio. Ao reconhecer que não precisa continuar se punindo, uma sensação de orgulho e equilíbrio toma conta. É como se você voltasse a ser você mesmo, mas mais forte.

Dica cósmica: Dê a si mesmo a permissão de descansar emocionalmente e recomeçar.