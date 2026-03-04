Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

A felicidade reaparece com força total para 3 signos a partir de hoje (4 de março) e marca o fim de um ciclo pesado

Depois de um período de tristeza acumulada, alguns signos finalmente sentem alívio emocional e retomam a alegria de viver

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de março de 2026 às 07:00

Signos e felicidade
Signos e felicidade Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, 4 de março, inaugura uma virada interna poderosa para quem vinha carregando preocupações, culpas ou mágoas por tempo demais, mostrando que a dor não precisa ser permanente e que existe, sim, um momento certo para soltar o peso e permitir que a leveza retorne de forma genuína. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - O Universo coloca Áries, Câncer, Libra e Capricórnio à prova e exige um teste final antes da abundância definitiva

O Universo coloca Áries, Câncer, Libra e Capricórnio à prova e exige um teste final antes da abundância definitiva

Imagem - Hoje (4 de março), o dia pede organização emocional, conversas curativas e decisões mais conscientes para os 12 signos

Hoje (4 de março), o dia pede organização emocional, conversas curativas e decisões mais conscientes para os 12 signos

Imagem - Amor profundo chega com força total e promete virar o jogo para 3 signos hoje (3 de março)

Amor profundo chega com força total e promete virar o jogo para 3 signos hoje (3 de março)

Áries: Você percebe que se acostumou a sustentar uma tristeza que já não faz sentido. Houve motivos, houve dor, mas chega um ponto em que continuar preso a isso se torna apenas um hábito. O dia traz clareza para entender que você já enfrentou o que precisava enfrentar. Libertar-se desse estado emocional não é descaso, é maturidade. Ao se permitir sorrir novamente, você sente a energia vital voltar com intensidade.

Dica cósmica: Não transforme a dor em identidade. Você merece seguir em frente.

Filmes para o signo de Áries

Gladiador – Força, honra e luta até o fim por Reprodução
Creed: Nascido para Lutar – Superação, desafio e espírito competitivo por Reprodução
Mad Max: Estrada da Fúria – Ação intensa, decisões impulsivas e liderança na marra por Reprodução
Kill Bill – Vingança movida por pura força de vontade por Reprodução
Rocky – Persistência e desejo de vencer por Reprodução
Corações de Ferro – Impulsividade e bravura em situações extremas por Reprodução
300 – Coragem extrema e liderança guerreira por Reprodução
Velozes e Furiosos – Velocidade, risco e atitude por Reprodução
Top Gun: Maverick – Adrenalina, ego e desafios constantes por Reprodução
John Wick – Ação direta, sem rodeios por Reprodução
1 de 10
Gladiador – Força, honra e luta até o fim por Reprodução

Câncer: A chave da sua mudança está na forma como você conversa consigo mesmo. Pensamentos autocríticos e cobranças silenciosas alimentaram uma sensação constante de tristeza. Agora, você enxerga que pode interromper esse padrão. Uma simples mudança de postura interna cria um efeito imediato na sua autoestima. Ao se tratar com mais gentileza, a leveza surge quase naturalmente.

Dica cósmica: Troque a autocrítica por compaixão e observe sua energia se renovar.

Filmes para o signo de Câncer

Diário de uma Paixão – Amor que resiste ao tempo e à memória por Reprodução
De Repente 30 – Nostalgia, doçura e afeto por Reprodução
Cartas para Julieta – Passado, amor e conexões emocionais por Reprodução
Toy Story – Afeto, pertencimento e amizade verdadeira. Conforto emocional puro por Reprodução
Divertida Mente – Emoções com sensibilidade, mas também leveza e esperança por Reprodução
Questão de Tempo – Amor, família e valor dos pequenos momentos por Reprodução
Encantada – Doçura, romance e final feliz sem peso por Reprodução
Simplesmente Acontece – Amor que amadurece com o tempo por Reprodução
Minha Mãe é uma Peça – Humor afetivo, família e coração por Reprodução
P.S. Eu Te Amo – Afeto, lembranças e recomeços com carinho por Reprodução
1 de 10
Diário de uma Paixão – Amor que resiste ao tempo e à memória por Reprodução

Capricórnio: Você começa a perceber que já pagou o preço emocional que precisava pagar. Manter-se na culpa ou na dureza excessiva não traz mais aprendizado, apenas desgaste. O dia favorece o perdão pessoal e o retorno ao amor próprio. Ao reconhecer que não precisa continuar se punindo, uma sensação de orgulho e equilíbrio toma conta. É como se você voltasse a ser você mesmo, mas mais forte.

Dica cósmica: Dê a si mesmo a permissão de descansar emocionalmente e recomeçar.

Filmes para o signo de Capricórnio

O Poderoso Chefão – Estrutura, poder e estratégia por Reprodução
Jobs – Construção e visão de longo prazo por Reprodução
Um Senhor Estagiário – Carreira e maturidade por Reprodução
Whiplash – Exigência extrema por Reprodução
O Discurso do Rei – Superação com disciplina por Reprodução
Lincoln – Responsabilidade histórica por Reprodução
Rede de Intrigas – Ambição e bastidores por Reprodução
A Grande Aposta – Estratégia e frieza por Reprodução
O Homem que Mudou o Jogo – Persistência estratégica por Reprodução
Casa Gucci - Ambição e poder por Reprodução
1 de 10
O Poderoso Chefão – Estrutura, poder e estratégia por Reprodução

Tags:

Signo Felicidade Câncer Áries Capricórnio Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - A montanha brasileira de 2 bilhões de anos onde você pode pisar em três países ao mesmo tempo

A montanha brasileira de 2 bilhões de anos onde você pode pisar em três países ao mesmo tempo
Imagem - Breno faz ameaças e promete revanche após descobrir planos de rivais no Quarto Secreto do BBB 26

Breno faz ameaças e promete revanche após descobrir planos de rivais no Quarto Secreto do BBB 26
Imagem - BBB 26: Breno escolhe Juliano Floss para ir ao Quarto Secreto

BBB 26: Breno escolhe Juliano Floss para ir ao Quarto Secreto

MAIS LIDAS

Imagem - Policial militar morre ao ver acidente fatal da filha em avenida do Distrito Federal
01

Policial militar morre ao ver acidente fatal da filha em avenida do Distrito Federal

Imagem - Quem é José Dumont, ator ex-Globo preso por estupro de vulnerável
02

Quem é José Dumont, ator ex-Globo preso por estupro de vulnerável

Imagem - Caixa abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil
03

Caixa abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil

Imagem - Como é a mansão de R$ 26,4 milhões de Luciano Huck e Angélica que já foi palco de casamento do empresário de Madonna
04

Como é a mansão de R$ 26,4 milhões de Luciano Huck e Angélica que já foi palco de casamento do empresário de Madonna