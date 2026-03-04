Acesse sua conta
Quem é José Dumont, ator ex-Globo preso por estupro de vulnerável

Artista foi condenado a nove anos e quatro meses de reclusão

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de março de 2026 às 06:25

O ator José Dumont chega preso à Polinter, no Rio de Janeiro
O ator José Dumont chega preso à Polinter, no Rio de Janeiro Crédito: Polícia Civil/Divulgação

O ator José Dumont, de 75 anos, foi preso na noite desta terça-feira (3), no bairro do Flamengo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, após o cumprimento de mandado de prisão decorrente de condenação por estupro de vulnerável. A pena, fixada em nove anos e quatro meses de reclusão, foi determinada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e já não cabe mais recurso.

Quem é?

Com mais de quatro décadas de trajetória artística, Dumont construiu carreira sólida na televisão brasileira, participando de produções marcantes. Na primeira versão de Pantanal (1990), interpretou Gil Marruá, pai de Juma Marruá. No mesmo ano, esteve em A História de Ana Raio e Zé Trovão, no papel de Mané Coxo.

José Dumont por Reprodução

Ao longo dos anos, integrou ainda o elenco de novelas como Terra Nostra (1999), América (2005), Velho Chico (2016), Onde Nascem os Fortes (2018) e Todas as Flores (2022) e integrou o elenco de Nos Tempos do Imperador, no papel do coronel Eudoro. Também atuou em produções da Record, como Caminhos do Coração (2007) e Ribeirão do Tempo (2010).

No cinema, ele estreou em Morte e Vida Severina e participou de títulos como Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia. Ao todo, Dumont acumulou cerca de 50 trabalhos entre longas e curtas-metragens. Seu projeto mais recente foi o filme Curral, dirigido por Marcelo Brennand, lançado em 2021.

O caso que resultou na condenação remonta a 2022. Segundo as investigações, o ator levou um menino de 11 anos para o interior de seu apartamento, filho de uma ambulante que vendia cuscuz na porta do seu apartamento no Flamengo. Moradores do prédio denunciaram a situação às autoridades e disseram que a criança já teria ido mais de uma vez no apartamento do autor. O processo foi concluído com condenação transitada em julgado.

Dumont foi localizado em casa após trabalho de inteligência da Polícia Civil, conduzido à delegacia para os procedimentos de praxe e, em seguida, será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

