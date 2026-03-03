Acesse sua conta
Duas semanas após infarto, Herson Capri retorna ao trabalho: 'Teatro cura'

Ator dirige o espetáculo “Eu Sou Minha Própria Mulher" após internação no Rio

Publicado em 3 de março de 2026 às 21:50

Menos de quinze dias após sofrer um infarto, Herson Capri já retomou a rotina profissional. O ator está à frente da direção do espetáculo Eu Sou Minha Própria Mulher, que estreia nesta quinta-feira (5) no Teatro Poeira, em Botafogo.

Em entrevista, Capri contou que deixou o hospital pela manhã e, no mesmo dia, já participou de um ensaio em casa. Para ele, o palco tem papel fundamental na recuperação. “Teatro me dá prazer, me preenche. Como dizia Elias Andreato, teatro cura”, afirmou, ao citar o diretor Elias Andreato.

Herson Capri por Divulgação

O ator foi internado após passar mal e precisou realizar um cateterismo. Ele permaneceu três dias no CTI do Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro. Apesar do susto, tranquilizou os fãs e garantiu que está bem, seguindo as orientações médicas para uma recuperação completa.

Aos 74 anos, Capri segue afastado das novelas, mas mantém forte ligação com o teatro, onde concentra seus projetos atuais.

