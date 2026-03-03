RECUPERAÇÃO

Ivete Sangalo aparece com máscara de gelo e atualiza fãs após cirurgia no rosto

Cantora estava internada em São Paulo e compartilhou a etapa do pós-operatório depois de fraturar os ossos da face em queda

Heider Sacramento

Publicado em 3 de março de 2026 às 19:39

Ivete Sangalo mostra “cabeça de gelo” e atualiza fãs após cirurgia no rosto Crédito: Reprodução

Ivete Sangalo voltou às redes sociais nesta terça-feira (3) para mostrar como está a recuperação após a cirurgia no rosto. A cantora publicou uma foto usando uma máscara de compressão com gelo e curativo na região dos olhos.

Com bom humor, ela legendou o registro como “cabeça de gelo”. O equipamento é utilizado no pós-operatório de procedimentos faciais para ajudar a reduzir inchaço e aliviar o desconforto.

A artista passou por cirurgia no domingo (1º), após sofrer uma queda em casa, em Salvador, e fraturar dois ossos zigomáticos, localizados na região das maçãs do rosto. Inicialmente atendida na capital baiana, Ivete seguiu para São Paulo, onde realizou o procedimento no Hospital Sírio-Libanês.

Em live realizada na segunda-feira (2), diretamente do hospital, a cantora explicou que o quadro foi consequência de um episódio de síndrome vasovagal, condição que pode provocar desmaios em situações de queda de pressão, estresse ou desidratação. Segundo ela, a cirurgia foi bem-sucedida e o inchaço faz parte do processo normal de recuperação.