Dupla MariMel apresenta novos singles e confirma estreia nas plataformas de streaming

Heider Sacramento
Publicado em 3 de março de 2026 às 19:20
A dupla MariMel, formada pelas irmãs Mariana e Melina, anunciou uma nova fase na carreira com a apresentação de três canções inéditas. Os singles “Amiga das Estrelas”, “Vencedores” e “Vibrante” foram revelados durante uma gravação especial na TVCH (TV Central de Habilidades do Ecossistema Dakila).
Entre as novidades, “Vibrante” se destaca por trazer em evidência a chamada “Nota Kall”, recurso vocal que se tornou uma assinatura do projeto musical. A faixa reforça a harmonia entre as vozes das irmãs e a proposta artística que vem sendo construída nos trabalhos mais recentes.
MariMel
A exibição marcou um momento estratégico para a dupla, que vem ampliando sua atuação tanto na televisão quanto nas redes sociais. De acordo com a equipe, as músicas serão disponibilizadas em breve nos principais aplicativos de streaming.
Com a chegada às plataformas digitais, a MariMel aposta na expansão do público e na consolidação da própria identidade sonora, fortalecendo a presença no cenário musical online.