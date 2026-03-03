MÚSICA

Dupla MariMel apresenta novos singles e confirma estreia nas plataformas de streaming

Irmãs divulgaram três músicas inéditas em gravação especial e preparam lançamento digital nas próximas semanas

Heider Sacramento

Publicado em 3 de março de 2026 às 19:20

Irmãs divulgaram três músicas inéditas em gravação especial Crédito: Divulgação

A dupla MariMel, formada pelas irmãs Mariana e Melina, anunciou uma nova fase na carreira com a apresentação de três canções inéditas. Os singles “Amiga das Estrelas”, “Vencedores” e “Vibrante” foram revelados durante uma gravação especial na TVCH (TV Central de Habilidades do Ecossistema Dakila).

Entre as novidades, “Vibrante” se destaca por trazer em evidência a chamada “Nota Kall”, recurso vocal que se tornou uma assinatura do projeto musical. A faixa reforça a harmonia entre as vozes das irmãs e a proposta artística que vem sendo construída nos trabalhos mais recentes.

A exibição marcou um momento estratégico para a dupla, que vem ampliando sua atuação tanto na televisão quanto nas redes sociais. De acordo com a equipe, as músicas serão disponibilizadas em breve nos principais aplicativos de streaming.