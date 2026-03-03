Policial militar morre ao ver acidente fatal da filha em avenida do Distrito Federal

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 3 de março de 2026 às 17:32
Um caso trágico foi registrado no Distrito Federal nesta terça-feira (3). Karla Thaynnara Nogueira, de 25 anos, foi atropelada por um caminhão cegonha após perder o controle da motocicleta que pilotava ao colidir com um veículo. O pai dela, o policial militar da reserva José Carlos Andrade Nogueira, tirou a própria vida no local do acidente.
O caso foi registrado na DF-003, também conhecida como Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia), próximo ao viaduto Ayrton Senna. Segundo informações do Correio Braziliense, o pai da vítima morreu ao chegar no local e presenciar o acidente da filha.
O caminhoneiro envolvido no acidente falou sobre o caso ao jornal. “O que eu vi foi que ela bateu. Eu não sei se foi atrás da minha carreta ou em um carro primeiro. Eu só vi ela por baixo da carreta”, relatou.
Karla Thaynnara Nogueira morreu em acidente de moto
Karla Thaynnara Nogueira acumulava mais de 40 mil seguidores nas redes sociais. Nesta terça-feira (3), a família emitiu um comunicado no Instagram de Karla.
“Caros amigos e familiares. Com muito pesar comunicamos o falecimento da Karla Thaynnara. Ela sofreu um acidente de moto e não resistiu. Agradecemos o carinho de todos e pedimos oração pela família", escreveram.