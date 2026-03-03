Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Policial militar morre ao ver acidente fatal da filha em avenida do Distrito Federal

Karla Thaynnara Nogueira caiu enquanto pilotava uma motocicleta e foi atropelada por um caminhão

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 3 de março de 2026 às 17:32

Acidente foi registrado nesta terça-feira (3)
Acidente foi registrado nesta terça-feira (3) Crédito: Reprodução

Um caso trágico foi registrado no Distrito Federal nesta terça-feira (3). Karla Thaynnara Nogueira, de 25 anos, foi atropelada por um caminhão cegonha após perder o controle da motocicleta que pilotava ao colidir com um veículo. O pai dela, o policial militar da reserva José Carlos Andrade Nogueira, tirou a própria vida no local do acidente. 

O caso foi registrado na DF-003, também conhecida como Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia), próximo ao viaduto Ayrton Senna. Segundo informações do Correio Braziliense, o pai da vítima morreu ao chegar no local e presenciar o acidente da filha.

O caminhoneiro envolvido no acidente falou sobre o caso ao jornal. “O que eu vi foi que ela bateu. Eu não sei se foi atrás da minha carreta ou em um carro primeiro. Eu só vi ela por baixo da carreta”, relatou.

Karla Thaynnara Nogueira morreu em acidente de moto

Karla Thaynnara tinha 25 anos por Reprodução
A moto que ela pilotava colidiu com um carro e a jovem foi atropelada por um caminhão por Reprodução
Karla acumulava mais de 40 mil seguidores por Reprodução
Acidente foi registrado nesta terça-feira (3) por Reprodução
O pai dela morreu no local do acidente por Reprodução
1 de 5
Karla Thaynnara tinha 25 anos por Reprodução

Karla Thaynnara Nogueira acumulava mais de 40 mil seguidores nas redes sociais. Nesta terça-feira (3), a família emitiu um comunicado no Instagram de Karla.

“Caros amigos e familiares. Com muito pesar comunicamos o falecimento da Karla Thaynnara. Ela sofreu um acidente de moto e não resistiu. Agradecemos o carinho de todos e pedimos oração pela família", escreveram. 

Mais recentes

Imagem - FOTOS: Mercado e padaria são fechados após vigilância encontrar mofo, ferrugem e produtos vencidos

FOTOS: Mercado e padaria são fechados após vigilância encontrar mofo, ferrugem e produtos vencidos
Imagem - Polícia investiga outros dois casos de estupro coletivo com participação de suspeitos de abuso sexual em Copacabana

Polícia investiga outros dois casos de estupro coletivo com participação de suspeitos de abuso sexual em Copacabana
Imagem - Homens param para urinar, são agredidos de surpresa e um deles morre

Homens param para urinar, são agredidos de surpresa e um deles morre

MAIS LIDAS

Imagem - Primeiro acusado de estupro coletivo de adolescente de 17 anos é preso no Rio de Janeiro
01

Primeiro acusado de estupro coletivo de adolescente de 17 anos é preso no Rio de Janeiro

Imagem - Caixa abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil
02

Caixa abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil

Imagem - Como é a mansão de R$ 26,4 milhões de Luciano Huck e Angélica que já foi palco de casamento do empresário de Madonna
03

Como é a mansão de R$ 26,4 milhões de Luciano Huck e Angélica que já foi palco de casamento do empresário de Madonna

Imagem - Mel Lisboa revela que contraiu IST após traições e desabafa: 'Poderia ter sido muito pior'
04

Mel Lisboa revela que contraiu IST após traições e desabafa: 'Poderia ter sido muito pior'