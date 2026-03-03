Acesse sua conta
Homens param para urinar, são agredidos de surpresa e um deles morre

Um deles continua desaparecido e a polícia investiga a motivação do crime

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 3 de março de 2026 às 16:44

Segundo namorada rapaz não tinha envolvimento com drogas Crédito: Redes Sociais

Um momento de lazer em família terminou em tragédia na zona norte de São José dos Campos. Daniel Moura, de 26 anos, foi encontrado morto com sinais de extrema violência após ser abordado por um grupo, que teria entre cinco a oito homens, em uma área de mata. O crime ocorreu na noite desta segunda (2), logo após a vítima deixar um churrasco familiar. As informações são do G1.

Daniel estava acompanhado de seu primo, Michael Silva de Lima, e de um amigo identificado apenas como Eduardo. Segundo depoimentos colhidos pela Polícia Civil, o trio decidiu "dar uma volta de carro" e parou atrás de um caminhão para urinar.

Neste momento, o grupo de agressores surgiu e passou a questionar a presença dos jovens no local. Sem chance de diálogo, as agressões começaram com socos, chutes e golpes de pedaços de madeira. Uma garrafa de whisky chegou a ser quebrada na cabeça de uma das vítimas.

Enquanto o primo de Daniel conseguiu pular muros e grades de residências próximas para escapar do linchamento, Daniel não teve a mesma sorte e foi fatalmente agredido. A terceira pessoa que estava no carro, Eduardo, ainda não foi localizada. A polícia mantém buscas ativas para determinar se ele também foi vítima de violência ou se conseguiu fugir da região.

A esposa de Daniel relatou às autoridades que o marido não possuía envolvimento com drogas, dívidas ou desavenças, reforçando a tese de que ele teria estado "no lugar errado, na hora errada". O motivo que levou o trio até aquela região específica, distante de onde moravam, ainda é um ponto de interrogação para a família e para os investigadores.

Até o momento, não há informações sobre o histórico dos outros dois jovens ou se possuíam ligações com atividades ilícitas que pudessem ter motivado a abordagem violenta do grupo agressor.

