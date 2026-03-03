Mel Lisboa revela que contraiu IST após traições e desabafa: 'Poderia ter sido muito pior'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 3 de março de 2026 às 12:28
Mel Lisboa fez um relato forte e íntimo ao relembrar um namoro abusivo vivido na adolescência. Em entrevista ao podcast 'Você Não Sabe o Que Eu Sofri', a atriz contou que contraiu HPV, uma infecção sexualmente transmissível, após ser traída pelo então namorado.
Segundo Mel, a descoberta aconteceu durante uma consulta ginecológica de rotina. Ela afirmou que não tinha dimensão do que estava acontecendo até ouvir da médica que o vírus já estava em estágio avançado. Ao ser questionada se tinha outros parceiros, respondeu que não, e recebeu a orientação de conversar com o namorado, já que, segundo a profissional, ele também precisaria de tratamento.
Mel Lisboa
A atriz relatou que, ao confrontá-lo, ouviu negativas e tentativas de inverter a situação. Ainda assim, iniciou o tratamento por conta própria. Hoje, ela afirma que conseguiu se curar, mas ressalta que o HPV pode evoluir para quadros mais graves, incluindo câncer.
No bate-papo, Mel também refletiu sobre o ambiente de violência emocional que vivia na época. Ela mencionou que a mãe sempre reforçou a importância de preservar a própria liberdade e que, anos depois, entendeu o quanto estava exposta a riscos, inclusive físicos.
A relação, marcada por traições constantes, terminou após uma sequência de episódios que a fizeram "acordar para a própria realidade", como descreveu. "Poderia ter sido muito pior", afirmou, destacando que só mais tarde compreendeu a gravidade da situação que enfrentava aos 15 anos.
Atualmente com 44 anos, Mel é mãe de Bernardo e Clarice, frutos do casamento com o músico Felipe Rosseno, de quem se separou em 2023. Ao revisitar o passado, a atriz deixou claro que falar sobre o tema é também uma forma de alerta, principalmente para mulheres jovens que possam estar vivendo relações semelhantes.