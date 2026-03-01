Acesse sua conta
Gravidez, sequestro e acerto de contas; confira o resumo completo de 'Êta Mundo Melhor!' (2 a 7 de março)

Confira o resumo da trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de março de 2026 às 16:00

Candinho (Sergio Guizé) e Samir (Davi Malizia) em Êta Mundo Melhor!
Candinho (Sergio Guizé) e Samir (Davi Malizia) em Êta Mundo Melhor! Crédito: TV Globo/Reprodução

A reta final de Êta Mundo Melhor! promete fortes emoções. Entre anúncio de gravidez, plano de sequestro, pedido de casamento e prisão inesperada, os próximos capítulos serão decisivos para o destino dos personagens.

  • Confira o que acontece de 2 a 7 de março:

  • Segunda-feira (2/03)
    A semana começa tensa. Sandra deixa claro que quer acabar com Policarpo e orienta Ernesto a vigiar o animal. Candinho percebe que o burro corre perigo e enfrenta obstáculos para salvá-lo. Enquanto isso, as mulheres se organizam para denunciar os crimes de Ernesto, e Zé dos Porcos decide dar um novo rumo à própria vida ao lado de Maria Divina.

  • Terça-feira (3/03)
    Candinho foge para proteger Policarpo e flagra uma tentativa de envenenamento. Ao mesmo tempo, Sônia entra em trabalho de parto, mobilizando todos na pensão. Em meio ao caos, Túlio se declara para Estela, mostrando que o amor ainda fala mais alto.

  • Quarta-feira (4/03)
    Sandra usa a rádio para anunciar a devolução de Policarpo, mas a paz dura pouco. Surge um plano ainda mais grave: sequestrar Anabela. No momento decisivo, Estela revela que a menina é sua filha, o que muda completamente o rumo da história. Ernesto ainda impede um atentado envenenado que poderia atingir outra vítima.

  • Quinta-feira (5/03)
    Os enjoos de Dita chamam atenção, e Estela começa a desconfiar de uma possível gravidez. Enquanto isso, Asdrúbal cria coragem e pede Margarida em casamento. Já Ernesto tenta colocar em prática o sequestro de Anabela, mas o plano sai do controle.

  • Sexta-feira (6/03)
    Ernesto acaba preso, para alívio de Estela e Celso. Só que o drama não dá trégua: Dita passa mal novamente e desmaia nos braços de Candinho, deixando todos em alerta. Sandra, por sua vez, começa a questionar o homem por quem se apaixonou.

  • Sábado (07/03)
    Dita é levada ao hospital e recebe a confirmação: está grávida. O bebê é de Candinho e a verdade precisará vir à tona. Enquanto isso, Sandra prepara um novo golpe, e Candinho confronta Ernesto em um embate que pode mudar tudo.

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

