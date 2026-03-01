Gravidez, sequestro e acerto de contas; confira o resumo completo de 'Êta Mundo Melhor!' (2 a 7 de março)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 1 de março de 2026 às 16:00
A reta final de Êta Mundo Melhor! promete fortes emoções. Entre anúncio de gravidez, plano de sequestro, pedido de casamento e prisão inesperada, os próximos capítulos serão decisivos para o destino dos personagens.
Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens
Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.