Foo Fighters no Brasil: Banda é confirmada como headliner do Rock in Rio 2026

Repertório inclui músicas do novo álbum 'Your Favorite Toy'

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 15:08

Foo Fighters Crédito: Divulgação

Agora é oficial: o Foo Fighters está de volta ao Brasil e em grande estilo. A banda norte-americana foi confirmada como atração principal do Palco Mundo no dia 4 de setembro, abrindo a edição 2026 do Rock in Rio.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira (26), durante coletiva no Rio de Janeiro. A apresentação será exclusiva no país e marca o retorno do Foo Fighters ao festival sete anos após sua última passagem pelo evento.

Turnê e disco inédito

A banda lança em abril o álbum Your Favorite Toy. A expectativa é que o show no Brasil já traga músicas do novo trabalho, além dos clássicos que transformaram o grupo em um dos maiores nomes do rock das últimas décadas.

Em 2023, o Foo Fighters emocionou o público brasileiro ao tocar na estreia do The Town, em São Paulo, com uma apresentação marcada por homenagens ao baterista Taylor Hawkins.

O Rock in Rio 2026 será realizado nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro. Pela primeira vez, o festival terá programação em uma segunda-feira, aproveitando o feriado de 7 de setembro.

Até o momento, o line-up confirmado inclui nomes como:

5 de setembro (Palco Mundo): Avenged Sevenfold e Bring Me the Horizon

7 de setembro (Palco Mundo): Elton John, Gilberto Gil, Jon Batiste e Luísa Sonza

11 de setembro: Stray Kids

12 de setembro (Palco Mundo): Maroon 5 e Demi Lovato

No palco dedicado à música eletrônica, o New Dance Order, o veterano Fatboy Slim também está confirmado para o dia 7 de setembro. O espaço ganhará nova cenografia e mais de 500 metros quadrados de painéis de LED.

Ingressos e novidades

A venda geral de ingressos ainda não teve data divulgada. O Rock in Rio Card, modalidade antecipada que permite escolher o dia posteriormente, já está esgotado. A organização informou que novas informações sobre a comercialização serão anunciadas em breve.

Criador do festival, Roberto Medina destacou o impacto cultural e econômico do evento e estima que a maioria do público virá de fora do Rio de Janeiro. Outros dois headliners ainda serão revelados nos próximos meses.