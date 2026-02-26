Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Foo Fighters no Brasil: Banda é confirmada como headliner do Rock in Rio 2026

Repertório inclui músicas do novo álbum 'Your Favorite Toy'

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 15:08

Foo Fighters
Foo Fighters Crédito: Divulgação

Agora é oficial: o Foo Fighters está de volta ao Brasil e em grande estilo. A banda norte-americana foi confirmada como atração principal do Palco Mundo no dia 4 de setembro, abrindo a edição 2026 do Rock in Rio.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira (26), durante coletiva no Rio de Janeiro. A apresentação será exclusiva no país e marca o retorno do Foo Fighters ao festival sete anos após sua última passagem pelo evento.

  • Turnê e disco inédito

A banda lança em abril o álbum Your Favorite Toy. A expectativa é que o show no Brasil já traga músicas do novo trabalho, além dos clássicos que transformaram o grupo em um dos maiores nomes do rock das últimas décadas.

Leia mais

Imagem - BBB 26 terá Paredão Falso e Quarto Secreto; entenda como será a dinâmica da semana

BBB 26 terá Paredão Falso e Quarto Secreto; entenda como será a dinâmica da semana

Imagem - Após 24 anos desaparecida, mulher é encontrada sob nova identidade e revela por que deixou marido e filhos

Após 24 anos desaparecida, mulher é encontrada sob nova identidade e revela por que deixou marido e filhos

Imagem - Coca-Cola lança latinha especial que grita 'gol'; veja como funciona

Coca-Cola lança latinha especial que grita 'gol'; veja como funciona

Em 2023, o Foo Fighters emocionou o público brasileiro ao tocar na estreia do The Town, em São Paulo, com uma apresentação marcada por homenagens ao baterista Taylor Hawkins. 

O Rock in Rio 2026 será realizado nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro. Pela primeira vez, o festival terá programação em uma segunda-feira, aproveitando o feriado de 7 de setembro.

Até o momento, o line-up confirmado inclui nomes como:

  • 5 de setembro (Palco Mundo): Avenged Sevenfold e Bring Me the Horizon
  • 7 de setembro (Palco Mundo): Elton John, Gilberto Gil, Jon Batiste e Luísa Sonza
  • 11 de setembro: Stray Kids
  • 12 de setembro (Palco Mundo): Maroon 5 e Demi Lovato

Foo Fighters

Foo Fighters por Divulgação
Líder do Foo Fighters conversou com Andreas Kisser e Paulo Xisto no último sábado (9) por reprodução Instagram
Foo Fighters por Divulgação
Foo Fighters por Divulgação
Foo Fighters por Divulgação
1 de 5
Foo Fighters por Divulgação

No palco dedicado à música eletrônica, o New Dance Order, o veterano Fatboy Slim também está confirmado para o dia 7 de setembro. O espaço ganhará nova cenografia e mais de 500 metros quadrados de painéis de LED.

  • Ingressos e novidades

A venda geral de ingressos ainda não teve data divulgada. O Rock in Rio Card, modalidade antecipada que permite escolher o dia posteriormente, já está esgotado. A organização informou que novas informações sobre a comercialização serão anunciadas em breve.

Criador do festival, Roberto Medina destacou o impacto cultural e econômico do evento e estima que a maioria do público virá de fora do Rio de Janeiro. Outros dois headliners ainda serão revelados nos próximos meses.

Além da música, o festival também promete reforçar a experiência gastronômica. A área gourmet ficará sob comando do chef Paulo Siqueira, do restaurante Sìsì.

Leia mais

Imagem - Jonas Brothers no Brasil em 2026: Veja data, local e quando começa a venda de ingressos

Jonas Brothers no Brasil em 2026: Veja data, local e quando começa a venda de ingressos

Imagem - Marcelo Sangalo emociona fãs com mensagem para Ivete após internação

Marcelo Sangalo emociona fãs com mensagem para Ivete após internação

Imagem - Família dos Mamonas Assassinas explica decisão de transformar cinzas em árvores após 30 anos

Família dos Mamonas Assassinas explica decisão de transformar cinzas em árvores após 30 anos

Tags:

Show Turnê Banda Rock in rio Rock in rio 2026 foo Fighters

Mais recentes

Imagem - Veja detalhes da jaqueta de Dinho, dos Mamonas Assassinas, encontrada intacta após 30 anos

Veja detalhes da jaqueta de Dinho, dos Mamonas Assassinas, encontrada intacta após 30 anos
Imagem - Candinho abandona a mansão e se muda para a casa de Zulma em 'Êta Mundo Melhor!' desta quinta (26)

Candinho abandona a mansão e se muda para a casa de Zulma em 'Êta Mundo Melhor!' desta quinta (26)
Imagem - Cantor baiano diz ter caído em golpe após doar R$ 900 em Salvador: 'Choro falso'

Cantor baiano diz ter caído em golpe após doar R$ 900 em Salvador: 'Choro falso'

MAIS LIDAS

Imagem - Homem aciona a Justiça e ganha parte do prêmio de R$ 206 milhões da Mega-Sena
01

Homem aciona a Justiça e ganha parte do prêmio de R$ 206 milhões da Mega-Sena

Imagem - Decreto autoriza posse de 36 imóveis abandonados no Comércio
02

Decreto autoriza posse de 36 imóveis abandonados no Comércio

Imagem - BBB 26 terá Paredão Falso e Quarto Secreto; entenda como será a dinâmica da semana
03

BBB 26 terá Paredão Falso e Quarto Secreto; entenda como será a dinâmica da semana

Imagem - Após 24 anos desaparecida, mulher é encontrada sob nova identidade e revela por que deixou marido e filhos
04

Após 24 anos desaparecida, mulher é encontrada sob nova identidade e revela por que deixou marido e filhos