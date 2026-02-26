NOVELA DAS 6

Candinho abandona a mansão e se muda para a casa de Zulma em 'Êta Mundo Melhor!' desta quinta (26)

Confira o resumo da trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 16:00

Zulma (Heloisa Périssé) e Candinho (Sergio Guizé) Crédito: Reprodução/TV Globo

O clima vai ficar pesado na mansão nesta quinta-feira, 26 de fevereiro. Se você estava torcendo por um milagre de última hora, se prepare: Candinho decide cumprir sua palavra e deixa o casarão, mergulhando todos em uma profunda tristeza. O "caipira" arruma suas trouxas e parte rumo à casa de Zulma.



Mas se você pensa que o capítulo se resume a despedidas, se enganou. A vilania corre solta! Sandra, que não dá ponto sem nó, já começou a arquitetar um plano diabólico e sugere o sequestro de Anabela. Até onde a loira é capaz de ir?

Enquanto isso, a justiça tenta tardar mas não falhar: Sabiá leva Ernesto para a delegacia, e a situação do pilantra piora quando Margarida decide abrir o bico e depor contra ele. Na fazenda, a alegria e a preocupação caminham juntas. O pequeno Aladim transborda felicidade com sua adoção, mas Zulma já avisa que o processo terá condições rígidas.



Sônia passa mal e acaba no hospital sob os cuidados de Quincas, Tobias e Lauro. E claro, como o show não pode parar, Cunegundes já está em clima de diva, preparando-se para a estreia de seu musical.