ENVENENAMENTO?

PM passa mal após comer açaí entregue por desconhecido e tem carro roubado na Bahia

Caso foi registrado na zona rural de Barreiras

Maysa Polcri

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 15:03

Polícia Militar da Bahia Crédito: Rafael Martins/GOVBA

Um policial militar da reserva foi internado após ingerir alimentos entregues em sua própria casa por um desconhecido. O caso foi registrado no povoado de Baraúna, na zona rural de Barreiras, no oeste baiano, na quarta-feira (25).

A Polícia Militar informou que militares da Rondesp realizavam patrulhamento na localidade quando foram acionados por um sobrinho da vítima. Ele contou que o tio, sargento da reserva, teve o carro furtado por um homem. Essa mesma pessoa, que não teve a identidade confirmada, havia entregue alimentos para o PM horas antes.

O homem foi até a residência do sargento e entregou uma sacola com marmitas, duas garrafas de suco e duas embalagens de açaí, segundo informações da TV Oeste, afiliada da Rede Bahia. O homem consumiu um dos alimentos e passou mal, perdendo a consciência.

O entregador teria dito, segundo a apuração, que os itens foram enviados pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). O CORREIO entrou em contato com a CDL e aguarda retorno sobre o caso.