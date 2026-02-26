Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

PM passa mal após comer açaí entregue por desconhecido e tem carro roubado na Bahia

Caso foi registrado na zona rural de Barreiras

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 15:03

Polícia Militar da Bahia
Polícia Militar da Bahia Crédito: Rafael Martins/GOVBA

Um policial militar da reserva foi internado após ingerir alimentos entregues em sua própria casa por um desconhecido. O caso foi registrado no povoado de Baraúna, na zona rural de Barreiras, no oeste baiano, na quarta-feira (25). 

A Polícia Militar informou que militares da Rondesp realizavam patrulhamento na localidade quando foram acionados por um sobrinho da vítima. Ele contou que o tio, sargento da reserva, teve o carro furtado por um homem. Essa mesma pessoa, que não teve a identidade confirmada, havia entregue alimentos para o PM horas antes. 

O homem foi até a residência do sargento e entregou uma sacola com marmitas, duas garrafas de suco e duas embalagens de açaí, segundo informações da TV Oeste, afiliada da Rede Bahia. O homem consumiu um dos alimentos e passou mal, perdendo a consciência.

O entregador teria dito, segundo a apuração, que os itens foram enviados pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). O CORREIO entrou em contato com a CDL e aguarda retorno sobre o caso.

Horas após entregar os alimentos, o policial passou mal e o entregador voltou à casa da vítima. O homem invadiu a residência e levou o carro, de modelo caminhonete, que estava na casa. A Polícia Civil foi procurada, mas não informou, até está publicação, se investiga o carro. 

Mais recentes

Imagem - Cidade da Bahia registra o maior volume de chuva do Brasil em 24 horas

Cidade da Bahia registra o maior volume de chuva do Brasil em 24 horas
Imagem - Casal é preso na Boca do Rio com 30 kg de maconha

Casal é preso na Boca do Rio com 30 kg de maconha
Imagem - Temporal causa alagamentos, inunda casas e gera prejuízo em Alagoinhas

Temporal causa alagamentos, inunda casas e gera prejuízo em Alagoinhas

MAIS LIDAS

Imagem - Homem aciona a Justiça e ganha parte do prêmio de R$ 206 milhões da Mega-Sena
01

Homem aciona a Justiça e ganha parte do prêmio de R$ 206 milhões da Mega-Sena

Imagem - Decreto autoriza posse de 36 imóveis abandonados no Comércio
02

Decreto autoriza posse de 36 imóveis abandonados no Comércio

Imagem - BBB 26 terá Paredão Falso e Quarto Secreto; entenda como será a dinâmica da semana
03

BBB 26 terá Paredão Falso e Quarto Secreto; entenda como será a dinâmica da semana

Imagem - Após 24 anos desaparecida, mulher é encontrada sob nova identidade e revela por que deixou marido e filhos
04

Após 24 anos desaparecida, mulher é encontrada sob nova identidade e revela por que deixou marido e filhos