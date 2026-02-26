Acesse sua conta
Casal é preso na Boca do Rio com 30 kg de maconha

Segundo a investigação, os dois já possuíam histórico de envolvimento com a polícia

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 12:42

tráfico de drogas
Droga foi achada em casa Crédito: Reprodução

Um homem de 36 anos que tinha mandado de prisão em aberto por roubo e extorsão e a companheira dele, de 24 anos, foram presos na manhã desta quinta-feira (26), no bairro da Boca do Rio, em Salvador, durante ação da Polícia Civil da Bahia.

No imóvel onde o casal estava escondido, os agentes encontraram cerca de 30 quilos de maconha. A droga estava fracionada em 26 tabletes prensados. Segundo a investigação, os dois já possuíam histórico de envolvimento com a polícia. Ambos foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. O homem também é investigado por participação em delitos violentos ligados à disputa por territórios entre grupos criminosos.

Além do entorpecente, foram apreendidos celulares, balanças de precisão, pinos plásticos usados para armazenar cocaína, sacos plásticos e outros objetos relacionados à comercialização de drogas. Todo o material recolhido será encaminhado para perícia.

Operação prendeu casal na Boca do Rio

Operação prendeu casal por Reprodução
Droga foi achada em casa por Reprodução
Droga encontrada com casal por Reprodução
Operação prendeu casal por Reprodução
Operação prendeu casal por Reprodução
1 de 5
Operação prendeu casal por Reprodução

A operação foi conduzida por equipes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), em trabalho integrado com a 16ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Jacobina) e o Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Piemonte). A ação teve como base levantamentos de inteligência e apurações que identificaram o endereço utilizado pelos suspeitos.

Cinco equipes participaram da incursão, que contou ainda com o uso de drone para mapeamento aéreo da região, medida que aumentou a segurança e a precisão da abordagem. Após a prisão, o casal foi levado à sede do Denarc e permanece custodiado à disposição da Justiça.

