TRÁFICO DE DROGAS

Casal é preso na Boca do Rio com 30 kg de maconha

Segundo a investigação, os dois já possuíam histórico de envolvimento com a polícia

Carol Neves

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 12:42

Droga foi achada em casa Crédito: Reprodução

Um homem de 36 anos que tinha mandado de prisão em aberto por roubo e extorsão e a companheira dele, de 24 anos, foram presos na manhã desta quinta-feira (26), no bairro da Boca do Rio, em Salvador, durante ação da Polícia Civil da Bahia.

No imóvel onde o casal estava escondido, os agentes encontraram cerca de 30 quilos de maconha. A droga estava fracionada em 26 tabletes prensados. Segundo a investigação, os dois já possuíam histórico de envolvimento com a polícia. Ambos foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. O homem também é investigado por participação em delitos violentos ligados à disputa por territórios entre grupos criminosos.

Além do entorpecente, foram apreendidos celulares, balanças de precisão, pinos plásticos usados para armazenar cocaína, sacos plásticos e outros objetos relacionados à comercialização de drogas. Todo o material recolhido será encaminhado para perícia.

A operação foi conduzida por equipes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), em trabalho integrado com a 16ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Jacobina) e o Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Piemonte). A ação teve como base levantamentos de inteligência e apurações que identificaram o endereço utilizado pelos suspeitos.