Vendedora de joalheria morta a facada pelo ex enquanto trabalhava já tinha medida protetiva contra ele

O agressor entrou na loja com uma faca e uma réplica de arma de fogo, rendeu funcionários e atacou Cibelle gravemente no pescoço

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 12:33

Ex-namorado invadiu joalheria armado e matou jovem
Ex-namorado invadiu joalheria armado e matou jovem Crédito: Reprodução

Morta a facadas pelo ex-companheiro dentro de uma joalheria em um shopping de São Bernardo do Campo, em São Paulo, Cibelle Monteiro Alves, 22 anos, tinha registrado ocorrência de violência contra o agressor e posuía uma medida protetiva de urgência em vigor. As informações foram confirmadas pela Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP). O ex-namorado dela, Cássio Henrique da Silva Zampieri, foi autuado em flagrante e vai responder por feminicídio. As informações são da CBN.

Ele será transferido para um Centro de Detenção Provisória e permanece à disposição da Justiça. Cássio manteve um relacionamento com Cibelle por quase seis anos, entre idas e vindas. Segundo as investigações, ele não aceitava o fim do relacionamento. O agressor entrou na loja por volta das 19h30, com uma faca e uma réplica de arma de fogo. Em seguida, rendeu funcionários do estabelecimento e atacou Cibelle gravemente no pescoço.

Funcionária de joalheria foi morta em shopping

Simulacro de arma por Reprodução
Polícia no local por Reprodução
Ex-namorado invadiu joalheria armado e matou jovem por Reprodução
1 de 3
Simulacro de arma por Reprodução

 A Polícia Civil foi acionada e encontrou o agressor mantendo a vítima refém. Um policial militar chegou a atirar contra Cássio, que resistia à abordagem e teria mostrado a suposta arma de fogo. Ele foi atingido na perna, socorrido e está internado, sob escolta policial, no Hospital Mário Covas. O estado de saúde é estável. Já Cibelle morreu no local.

Testemunhas relataram que o momento foi de pânico. Um cliente contou que precisou sair correndo após ouvir os disparos. Em nota, o Shopping Golden Square lamentou a morte da funcionária e informou que presta apoio à família da vítima e está à disposição das autoridades. A Vivara também confirmou o episódio e lamentou a morte da funcionária. A empresa declarou que presta solidariedade à família, aos amigos e aos colegas de trabalho e que está oferecendo suporte psicológico e assistência integral aos envolvidos.

