Millena Marques
Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 13:25
O governo federal conclui os ajustes para antecipar, em 2026, o pagamento do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS. A proposta prevê que o abono seja creditado em duas parcelas, nos meses de abril e maio, com impacto estimado de R$ 78 bilhões na economia e alcance de cerca de 35 milhões de beneficiários.
No momento, o Ministério da Previdência elabora uma nota técnica com os detalhes operacionais da medida. O documento deve ser encaminhado ao Ministério da Fazenda nas próximas semanas, e a antecipação passará a valer após a assinatura de decreto presidencial.
Com o que os brasileiros mais gastam o 13º?
Caso a proposta seja confirmada, os valores serão depositados junto com o benefício mensal, obedecendo ao calendário regular do INSS. A previsão é que a primeira parcela, correspondente a 50% do 13º, seja paga a partir de 24 de abril, e a segunda metade, também de 50%, a partir de 25 de maio.