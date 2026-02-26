Acesse sua conta
13º do INSS antecipado em 2026: governo federal prepara pagamentos para abril e maio

Documento deve ser encaminhado ao Ministério da Fazenda

  Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 13:25

A sede do INSS em Brasília
A sede do INSS em Brasília Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O governo federal conclui os ajustes para antecipar, em 2026, o pagamento do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS. A proposta prevê que o abono seja creditado em duas parcelas, nos meses de abril e maio, com impacto estimado de R$ 78 bilhões na economia e alcance de cerca de 35 milhões de beneficiários.

No momento, o Ministério da Previdência elabora uma nota técnica com os detalhes operacionais da medida. O documento deve ser encaminhado ao Ministério da Fazenda nas próximas semanas, e a antecipação passará a valer após a assinatura de decreto presidencial.

Caso a proposta seja confirmada, os valores serão depositados junto com o benefício mensal, obedecendo ao calendário regular do INSS. A previsão é que a primeira parcela, correspondente a 50% do 13º, seja paga a partir de 24 de abril, e a segunda metade, também de 50%, a partir de 25 de maio.

