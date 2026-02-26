BRASIL

13º do INSS antecipado em 2026: governo federal prepara pagamentos para abril e maio

Documento deve ser encaminhado ao Ministério da Fazenda

Millena Marques

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 13:25

A sede do INSS em Brasília Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O governo federal conclui os ajustes para antecipar, em 2026, o pagamento do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS. A proposta prevê que o abono seja creditado em duas parcelas, nos meses de abril e maio, com impacto estimado de R$ 78 bilhões na economia e alcance de cerca de 35 milhões de beneficiários.

No momento, o Ministério da Previdência elabora uma nota técnica com os detalhes operacionais da medida. O documento deve ser encaminhado ao Ministério da Fazenda nas próximas semanas, e a antecipação passará a valer após a assinatura de decreto presidencial.

Com o que os brasileiros mais gastam o 13º? 1 de 5