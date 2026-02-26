PARAÍBA

Padre é condenado à prisão e terá que devolver mais de R$ 500 mil por roubo a hospital

Egídio de Carvalho Neto usava o dinheiro para comprar imóveis de luxo

Millena Marques

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 10:05

Padre Egídio de Carvalho Neto Crédito: Reprodução/Facebook/Paróquia Santo Antônio de Lisboa

A Justiça da Paraíba condenou o padre Egídio de Carvalho Neto a 5 anos, 6 meses e 20 dias de prisão por furtar mais de 600 celulares doados pela Receita Federal ao Hospital Padre Zé, ligado à igreja que o sacerdote dirigia em 2023. A sentença foi assinada no dia 13 de fevereiro, mas só foi divulgada pelo Ministério Público do estado na última quarta-feira (25).

Um assistente, que também teria participado do crime, foi condenado a 4 anos, 7 meses e 16 dias de prisão, além de multa. Inicialmente, os dois devem cumprir a pena em regime semiaberto.

O padre e o assistente terão que devolver R$ 525 mil ao Instituto São José, mantenedor do Hospital Padre Zé, e à Arquidiocese da Paraíba. O valor ainda deve ser corrigido desde a data do crime.

O UOL entrou em contato com as defesas dos condenados, que afirmaram ter recorrido da decisão. Ambos alegam que são inocentes.

O padre responde as 11 ações na Justiça da Paraíba. Em 2023, Egídio foi preso preventivamente em novembro de 2023, durante a Operação Indignus, deflagrada em outubro de 2023 para apurar condutas criminosas e desarticular um esquema de desvio de recursos públicos no Instituto São José, no Hospital Padre Zé e na Ação Social Arquidiocesana (ASA), no município de João Pessoa.

Ele cumpre prisão domiciliar desde abril de 2024 por questões de saúde. Egídio trata um câncer.

O dinheiro, que deveria ser destinado ao atendimento de pessoas pobres no Hospital Padre Zé e ao fornecimento de alimentos a moradores de rua, foi utilizado para comprar imóveis e itens de luxo em seu nome e no de laranjas.

Operação Indignus

De acordo com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), cinco medidas cautelares formuladas, cinco foram requeridas ainda em 2023 e duas, em 2024, sem qualquer solução de continuidade investigativa. Atualmente, foram instaurados mais de 20 processos judiciais, exclusivamente voltados à apuração, organização e enfrentamento técnico dos fatos criminosos identificados.

Até o momento, o Ministério Público já ofereceu 11 denúncias. Duas foram oferecidas em 2023 (uma delas a que resultou nesta recente e primeira condenação dos réus); oito, em 2024 e uma, em 2025. Duas denúncias tramitam sob segredo de justiça.

Foram identificados 19 imóveis (dentre mais de 30 sequestrados judicialmente) atribuídos a Egídio de Carvalho Neto, tendo o Ministério Público requerido a alienação antecipada de parte desses bens.