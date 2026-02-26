LUTO

Vereador morre após passar mal em casa depois de treino em academia na Bahia

Tonho da Loja (União Brasil) era parlamentar em Barrocas, no nordeste baiano

Millena Marques

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 08:31

Tonho da Loja (União Brasil) Crédito: Reprodução/Instagram

O vereador Antônio Carlos, conhecido como Tonho da Loja (União Brasil), de 53 anos, morreu após sofrer um infarto em casa, na cidade de Barrocas, no nordeste da Bahia, na última quarta-feira (25).

De acordo com informações iniciais, o vereador passou mal após realizar um treino em uma academia. Ele realizou atividades na esteira e na bicicleta da academia.

Tonho da Loja passou mal após chegar em casa e foi encaminhado para o Hospital Municipal da cidade, mas não resistiu.

Em nota, a Prefeitura de Barrocas lamentou a morte do parlamentar e decretou luto oficial de três dias.