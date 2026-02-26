Vereador morre após passar mal em casa depois de treino em academia na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 08:31
O vereador Antônio Carlos, conhecido como Tonho da Loja (União Brasil), de 53 anos, morreu após sofrer um infarto em casa, na cidade de Barrocas, no nordeste da Bahia, na última quarta-feira (25).
De acordo com informações iniciais, o vereador passou mal após realizar um treino em uma academia. Ele realizou atividades na esteira e na bicicleta da academia.
Tonho da Loja (União Brasil)
Tonho da Loja passou mal após chegar em casa e foi encaminhado para o Hospital Municipal da cidade, mas não resistiu.
Em nota, a Prefeitura de Barrocas lamentou a morte do parlamentar e decretou luto oficial de três dias.
"A Prefeitura Municipal de Barrocas manifesta profundo pesar pelo falecimento do vereador Antônio Carlos, popularmente conhecido como Tonho da Loja, solidarizando-se com familiares, amigos e toda a população barroquense e reconhecendo sua dedicação e compromisso com o município; em sinal de respeito pelos relevantes serviços prestados, fica decretado luto oficial de 3 (três) dias, rogando a Deus conforto dos corações enlutados diante desta irreparável perda", diz nota.