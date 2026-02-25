Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Doze pessoas vão responder por tentativa de homicídio após ataque contra turistas no sul da Bahia

Cinco armas foram apreendidas

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 08:09

Crime ocorreu em Prado
Crime ocorreu em Prado Crédito: Alberto Maraux/SSP-BA

Doze pessoas foram autuadas por tentativa de homicídio, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores após ataque contra turistas em Prado, no extremo sul da Bahia. Oito adultos e quatro adolescentes foram alcançados pelas Polícias Militar, Federal e Civil na última terça-feira (25).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), com os suspeitos, foram apreendidos quatro carabinas e um revólver calibres 12 e 38, além de munições.

Turistas são baleadas no sul da Bahia

Turistas são baleadas no sul da Bahia por Reprodução
Turistas são baleadas no sul da Bahia por Reprodução
Turistas são baleadas no sul da Bahia por Reprodução
Vítimas foram socorridas de helicóptero por Reprodução
1 de 4
Turistas são baleadas no sul da Bahia por Reprodução

Em depoimento, as vítimas, que são do Rio Grande do Sul, contaram que faziam um passeio pela região quando visualizaram um bloqueio na estrada. Durante a tentativa de desvio, o grupo com rostos pintados disparou contra o veículo.

Elas foram socorridas de helicóptero para o Hospital Regional de Porto Seguro, como mostram vídeos compartilhados nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver que uma das vítimas é carregada até a aeronave. O carro de passeio onde elas estavam tem marcas de disparos de arma de fogo. As turistas estavam de roupa de banho no momento em que foram atingidas.

Leia mais

Imagem - Antes de turistas serem baleadas, restaurante foi invadido e teve prejuízo de R$ 300 mil em destino no sul da BA

Antes de turistas serem baleadas, restaurante foi invadido e teve prejuízo de R$ 300 mil em destino no sul da BA

Imagem - Duas turistas gaúchas são baleadas em destino turístico do sul da Bahia

Duas turistas gaúchas são baleadas em destino turístico do sul da Bahia

As mulheres estariam a caminho de Barra do Cahy, considerada a primeira praia do Brasil, quando foram vítimas dos disparos de arma de fogo.

Equipes da Força Integrada de Combate a Crimes Comuns envolvendo Povos e Comunidades Tradicionais seguem na região reforçando o patrulhamento e as ações de inteligência.

Tags:

Turistas são Baleadas no sul da Bahia

Mais recentes

Imagem - PF mira grupo suspeito de cometer fraude milionária contra Caixa Econômica Federal na Bahia

PF mira grupo suspeito de cometer fraude milionária contra Caixa Econômica Federal na Bahia
Imagem - Após perseguição, carro de assaltantes bate três vezes e grupo escapa a pé em Salvador

Após perseguição, carro de assaltantes bate três vezes e grupo escapa a pé em Salvador
Imagem - IF Baiano abre 560 vagas para curso preparatório gratuito com bolsa-auxílio de R$ 1,6 mil

IF Baiano abre 560 vagas para curso preparatório gratuito com bolsa-auxílio de R$ 1,6 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Homem aciona a Justiça e ganha parte do prêmio de R$ 206 milhões da Mega-Sena
01

Homem aciona a Justiça e ganha parte do prêmio de R$ 206 milhões da Mega-Sena

Imagem - Desembargador do Nordeste tem remuneração de R$ 384 mil e ganha oito vezes mais que ministros do STF
02

Desembargador do Nordeste tem remuneração de R$ 384 mil e ganha oito vezes mais que ministros do STF

Imagem - Servidores baianos vão receber quase 2 anos de retroativo de benefício; veja quem tem direito
03

Servidores baianos vão receber quase 2 anos de retroativo de benefício; veja quem tem direito

Imagem - 'Será revogada no primeiro dia se eu for eleito governador', diz ACM Neto sobre portaria da aprovação automática
04

'Será revogada no primeiro dia se eu for eleito governador', diz ACM Neto sobre portaria da aprovação automática