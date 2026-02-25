VIOLÊNCIA

Doze pessoas vão responder por tentativa de homicídio após ataque contra turistas no sul da Bahia

Cinco armas foram apreendidas

Millena Marques

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 08:09

Crime ocorreu em Prado Crédito: Alberto Maraux/SSP-BA

Doze pessoas foram autuadas por tentativa de homicídio, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores após ataque contra turistas em Prado, no extremo sul da Bahia. Oito adultos e quatro adolescentes foram alcançados pelas Polícias Militar, Federal e Civil na última terça-feira (25).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), com os suspeitos, foram apreendidos quatro carabinas e um revólver calibres 12 e 38, além de munições.

Em depoimento, as vítimas, que são do Rio Grande do Sul, contaram que faziam um passeio pela região quando visualizaram um bloqueio na estrada. Durante a tentativa de desvio, o grupo com rostos pintados disparou contra o veículo.

Elas foram socorridas de helicóptero para o Hospital Regional de Porto Seguro, como mostram vídeos compartilhados nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver que uma das vítimas é carregada até a aeronave. O carro de passeio onde elas estavam tem marcas de disparos de arma de fogo. As turistas estavam de roupa de banho no momento em que foram atingidas.

As mulheres estariam a caminho de Barra do Cahy, considerada a primeira praia do Brasil, quando foram vítimas dos disparos de arma de fogo.