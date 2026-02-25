Acesse sua conta
PF mira grupo suspeito de cometer fraude milionária contra Caixa Econômica Federal na Bahia

Mandados de busca e apreensão são cumpridos em Salvador e mais quatro cidades baianas

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 08:17

Polícia Federal
Polícia Federal Crédito: Arquivo Agência Brasil

A Polícia Federal deflagou nesta quarta-feira (25) a Operação HYDRA, que mira um grupo suspeito de cometer fraudes contra da Caixa Econômica Federal. Dez mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Salvador e mais quatro cidades da Bahia.

De acordo com a Polícia Federal, o prejuízo estima é de R$ 1,2 milhão. A principal suspeita é que o rupo abria contas em nome de terceiros com documentos falsos, depois contratavam operações de crédito e faziam saques ilícitos dos valores obtidos.

Os mandados de busca e apreensão são cumpridos Salvador, Camaçari e Lauro de Freitas, na região metropolitana, Paulo Afonso, no norte da Bahia, e em Itabuna, no sul do estado.

