Cinco homens morreram e dez foram presos em operação na Chapada Diamantina

Operação ocorreu em Brotas de Macaúbas

  Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 08:52

Operação ocorreu em Brotas de Macaúbas
Caso ocorreu durante erradicação de plantação de maconha Crédito: Polícia Militar

Cinco homens morreram e dez foram presos durante uma operação da Polícia Militar na manhã de domingo (22), em Brotas de Macaúbas, na Chapada Diamantina.

De acordo com a PM, a guarnição estava erradicando uma plantação de maconha na zona rural do município quando um grupo de homens armados efetuou disparos contra os policiais. Após a troca de tiros, os baleados foram socorridos e encaminhados para uma unidade de saúde, mas não resistiram. Não informações sobre a identidade dos suspeitos.

Outros 10 homens, com idades entre 19 e 40 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas, associação criminosa, associação para o tráfico e roubo com emprego de arma de fogo.

Eles foram submetidos aos exames de praxe e seguem custodiados à disposição da justiça. As guias para perícia e remoção dos corpos foram expedidas.

