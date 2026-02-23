POLÍCIA

Cinco homens morreram e dez foram presos em operação na Chapada Diamantina

Operação ocorreu em Brotas de Macaúbas

Millena Marques

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 08:52

Caso ocorreu durante erradicação de plantação de maconha Crédito: Polícia Militar

Cinco homens morreram e dez foram presos durante uma operação da Polícia Militar na manhã de domingo (22), em Brotas de Macaúbas, na Chapada Diamantina.

De acordo com a PM, a guarnição estava erradicando uma plantação de maconha na zona rural do município quando um grupo de homens armados efetuou disparos contra os policiais. Após a troca de tiros, os baleados foram socorridos e encaminhados para uma unidade de saúde, mas não resistiram. Não informações sobre a identidade dos suspeitos.

Outros 10 homens, com idades entre 19 e 40 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas, associação criminosa, associação para o tráfico e roubo com emprego de arma de fogo.