BAFTA

O que é a síndrome rara que fez ativista gritar insulto racista para atores negros durante o 'Oscar inglês'

John Davidson, que inspirou filme I Swear, teve manifestações involuntárias da síndrome

Carol Neves

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 09:16

Michael B. Jordan e Delroy Lindo no Bafta Crédito: Reprodução

John Davidson, que convive com a síndrome de Tourette e serviu de inspiração para o filme "I Swear", protagonizou um momento inesperado na cerimônia do BAFTA Awards 2026, realizada neste domingo (22), em Londres. Durante o evento transmitido pela televisão britânica, ele apresentou manifestações típicas da condição, que o levam a gritar palavras ofensivas de forma involuntária.

Quando os atores Michael B. Jordan e Delroy Lindo, do filme "Pecadores", estavam no palco para apresentar uma categoria, Davidson grita o termo “nigger”, insulto racista visto de maneira profundamente ofensiva. Diante da situação, o apresentador Alan Cumming posteriormente pediu desculpas à plateia e solicitou compreensão, lembrando que os episódios fazem parte do transtorno enfrentado por Davidson.

Veja imagens de Pecadores e Pantera Negra 1 de 8

O ativista compareceu à premiação por ter inspirado o longa-metragem, que retrata os desafios de viver com a síndrome rara. A condição é caracterizada por tiques motores e vocais intensos e frequentes, que podem incluir palavrões e gestos obscenos involuntários, impactando significativamente a vida social dos pacientes. Ao longo dos anos, John passou a atuar na conscientização sobre a Tourette.

O que é a síndrome de Tourette?

De acordo com a Rede D’Or, a síndrome de Tourette é um transtorno neuropsiquiátrico marcado por tiques — movimentos ou vocalizações repetitivas e impulsivas — que podem comprometer a socialização e a qualidade de vida. O quadro geralmente começa ainda na infância ou adolescência e pode se manifestar tanto de forma motora quanto vocal.

Em alguns casos, os sintomas provocam constrangimento público, sobretudo quando envolvem palavras ou gestos obscenos involuntários. Por causa disso, pessoas com Tourette podem desenvolver fobia social, ansiedade, depressão e estresse.

A origem da síndrome ainda não é totalmente conhecida. Estudos apontam possível relação com fatores genéticos hereditários, e há registros de diagnósticos após traumatismo craniano.

Principais sintomas

Os sinais variam ao longo do tempo e podem mudar de intensidade e tipo.

Tocar o nariz;

Piscar excessivamente;

Inclinar a cabeça;

Fazer caretas;

Chutar;

Sacudir o pescoço;

Realizar gestos obscenos;

Encolher os ombros;

Bater no peito;

Uivar;

Gemer;

Gritar;

Xingar;

Soluçar;

Alterar o tom de voz;

Cacarejar;

Repetir palavras ou frases.

Diagnóstico e tratamento

O diagnóstico é clínico e pode ser complexo, já que exames laboratoriais não confirmam a síndrome. A avaliação costuma ser feita por neuropediatra ou psiquiatra especializado, que analisa o histórico familiar e as características dos tiques.

Embora não haja cura, existem alternativas terapêuticas capazes de controlar os sintomas. O tratamento geralmente é indicado quando os tiques passam a interferir nas atividades diárias ou representam risco ao paciente.