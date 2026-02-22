ASTROLOGIA

O universo avisa: o dia mais sortudo da semana para cada signo entre 23 de fevereiro e 1º de março

Algumas escolhas silenciosas e momentos de clareza podem mudar o rumo dos próximos meses

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 18:00

Signos, anjo e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Entre os dias 23 de fevereiro e 1º de março, a sorte se manifesta quando você permanece fiel ao que realmente deseja, mesmo que isso exija pausa, revisão ou coragem para mudar de rota. Esta é uma semana de escolhas silenciosas, reencontros com verdades internas e decisões que parecem pequenas, mas têm impacto duradouro. Cada signo vive um dia em que essa energia se intensifica e abre caminhos importantes. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Dia mais sortudo da semana para Áries: domingo, 1º de março

O silêncio se torna uma ferramenta poderosa. Ao desacelerar, você consegue ouvir sinais internos que estavam sendo abafados pela pressa. Este é um momento de reconexão profunda com seu propósito e com aquilo que realmente faz sentido para o seu futuro.

Dica cósmica: crie espaço interno antes de tomar qualquer decisão importante.

Touro

Dia mais sortudo da semana para Touro: sexta-feira, 27 de fevereiro

Uma escolha profissional ou de vida pede coragem. O desconforto surge porque você está diante de algo que pode mudar sua noção de segurança. O risco existe, mas ele vem acompanhado de crescimento real.

Dica cósmica: não confunda estabilidade com estagnação.

Gêmeos

Dia mais sortudo da semana para Gêmeos: quinta-feira, 26 de fevereiro

A clareza chega aos poucos. Este é um período de revisão honesta sobre sua trajetória profissional e suas ambições. Não é hora de pressa, e sim de observação atenta do que precisa ser ajustado.

Dica cósmica: respeite o tempo do entendimento.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Câncer

Dia mais sortudo da semana para Câncer: segunda-feira, 23 de fevereiro

Você começa a romper padrões de autossacrifício. Ao ocupar o seu espaço com mais firmeza, abre portas para reconhecimento e avanços que antes pareciam distantes.

Dica cósmica: cuidar de si também é um ato de coragem.

Leão

Dia mais sortudo da semana para Leão: sábado, 28 de fevereiro

Algo do passado pode reaparecer como oportunidade, convite ou reconexão. O momento favorece dizer sim ao inesperado e confiar que seu caminho não precisa ser linear para ser verdadeiro.

Dica cósmica: voltar atrás às vezes é avançar com mais consciência.

Virgem

Dia mais sortudo da semana para Virgem: sexta-feira, 27 de fevereiro

Interrupções e mudanças quebram sua rotina, mas servem para alinhar sua vida ao que realmente faz sentido agora. O desconforto revela onde você já não cabe mais.

Dica cósmica: aceite ajustes como sinais de amadurecimento.

O drink que combina com cada signo 1 de 12

Libra

Dia mais sortudo da semana para Libra: quinta-feira, 26 de fevereiro

Seu bem-estar pede atenção. Ao desacelerar, você percebe que suas necessidades mudaram e que algumas prioridades precisam ser revistas com mais gentileza.

Dica cósmica: equilíbrio começa pelo respeito aos próprios limites.

Escorpião

Dia mais sortudo da semana para Escorpião: quinta-feira, 26 de fevereiro

Um projeto criativo ou sonho antigo retorna pedindo ação. Agora você enxerga com mais clareza o valor do que antes foi deixado de lado.

Dica cósmica: pare de adiar aquilo que toca sua essência.

Sagitário

Dia mais sortudo da semana para Sagitário: sexta-feira, 27 de fevereiro

Você entende com mais nitidez o que precisa para se sentir bem e passa a expressar isso sem medo. A autenticidade se torna sua maior aliada.

Dica cósmica: falar a verdade é um ato de autocuidado.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Capricórnio

Dia mais sortudo da semana para Capricórnio: quinta-feira, 26 de fevereiro

Negociações e decisões profissionais pedem cautela. Revisar propostas e refletir sobre propósito evita escolhas que não sustentariam você no longo prazo.

Dica cósmica: tempo também é estratégia.

Aquário

Dia mais sortudo da semana para Aquário: segunda-feira, 23 de fevereiro

A autenticidade ganha força. Você se posiciona com mais firmeza e deixa claro o que aceita ou não. Isso abre espaço para oportunidades mais alinhadas.

Dica cósmica: não diminua sua verdade para caber nos outros.

Peixes

Dia mais sortudo da semana para Peixes: domingo, 1º de março

A confusão se dissipa e dá lugar à certeza interna. Algo importante se revela, seja por meio de um reencontro, uma decisão ou um novo começo.