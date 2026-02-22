O resto de fevereiro muda tudo para 3 signos e marca um ponto de virada importante

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 15:00
O restante de fevereiro não passa despercebido para três signos. O clima do mês se intensifica, trazendo encerramentos necessários, mudanças de rota e uma sensação clara de que algo maior está sendo preparado. Não é um período confortável, mas é transformador. Para quem aparece aqui, fevereiro deixa de ser apenas mais um mês e se torna um divisor de águas. Veja a previsão do site "Your Tango".
Leão: O resto de fevereiro traz uma reconstrução importante da sua confiança. Mesmo sendo alguém naturalmente seguro, você pode ter se sentido mais questionador nas últimas semanas. Agora, esse cenário muda. Questões profissionais ganham destaque, e você passa a repensar sua imagem, seu papel no trabalho e a forma como conduz negócios e parcerias. O mês pede mais estratégia e menos impulso.
Dica cósmica: Atualizar sua postura abre portas inesperadas.
Virgem: O resto de fevereiro funciona como um grande processo de limpeza. Você sente vontade de se livrar do excesso, seja físico, emocional ou mental. Perfeccionismos antigos perdem força e dão lugar a uma versão mais leve de você mesmo. Essa reorganização prepara o terreno para mudanças maiores que estão por vir.
Dica cósmica: Encerrar ciclos também é um ato de cuidado.
Aquário: Os próximos dias mexem diretamente com sua necessidade de liberdade e alinhamento pessoal. Fevereiro coloca você diante de escolhas profissionais e de vida que não podem mais ser ignoradas. Seja mudando de rumo ou reformulando planos, o mês exige coragem para sair do automático. Apesar do peso das decisões, há crescimento real envolvido.
Dica cósmica: Escolher a si mesmo muda o jogo.
