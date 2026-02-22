Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O resto de fevereiro muda tudo para 3 signos e marca um ponto de virada importante

Os próximos dias ganham peso, decisões deixam de ser adiadas e a vida começa a pedir escolhas mais alinhadas com quem você é agora

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 15:00

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

O restante de fevereiro não passa despercebido para três signos. O clima do mês se intensifica, trazendo encerramentos necessários, mudanças de rota e uma sensação clara de que algo maior está sendo preparado. Não é um período confortável, mas é transformador. Para quem aparece aqui, fevereiro deixa de ser apenas mais um mês e se torna um divisor de águas. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leão: O resto de fevereiro traz uma reconstrução importante da sua confiança. Mesmo sendo alguém naturalmente seguro, você pode ter se sentido mais questionador nas últimas semanas. Agora, esse cenário muda. Questões profissionais ganham destaque, e você passa a repensar sua imagem, seu papel no trabalho e a forma como conduz negócios e parcerias. O mês pede mais estratégia e menos impulso.

Dica cósmica: Atualizar sua postura abre portas inesperadas.

Famosos do signo de Leão

Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca
Sasha (28 de julho) por Divulgação
Emicida (17 de agosto) por Bruno Trindade/divulgação
Rodrigo Santoro (22 de agosto) por Reprodução/Instagram
Dua Lipa (22 de agosto) por Reprodução/Redes Sociais
Tatá Werneck (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Madonna (16 de agosto) por Reprodução
Gaby Amarantos (1º de agosto) por Reprodução/Instagram
Fábio Assunção (10 de agosto) por Reprodução/TV Globo
Mick Jagger (26 de julho) por VANDERLEI ALMEIDA/AFP PHOTO/Divulgação
Hulk (25 de julho) por Divulgação
Roger Federer (8 de agosto) por Laver Cup/Divulgação
Halle Berry (14 de agosto) por Reprodução/Instagram
Jennifer Lopez (24 de julho) por Reprodução/Instagram
Chris Hemsworth (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Demi Lovato (20 de agosto) por Reprodução/Instagram
1 de 16
Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca

Virgem: O resto de fevereiro funciona como um grande processo de limpeza. Você sente vontade de se livrar do excesso, seja físico, emocional ou mental. Perfeccionismos antigos perdem força e dão lugar a uma versão mais leve de você mesmo. Essa reorganização prepara o terreno para mudanças maiores que estão por vir.

Dica cósmica: Encerrar ciclos também é um ato de cuidado.

Famosos do signo de Virgem

Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram
Susana Vieira (23 de agosto) por Reprodução
Giovanna Ewbank (14 de setembro) por Reprodução / Redes Sociais
Alessandra Negrini (29 de agosto) por Reprodução/Multishow
Glória Pires (23 de agosto) por Reprodução
Tony Ramos (25 de agosto) por Manoella Mello/Globo
Leandra Leal (8 de setembro) por Reprodução
Wesley Safadão (6 de setembro) por Reprodução
Gusttavo Lima (3 de setembro) por Reprodução
Luciano Hulk (3 de setembro) por Reprodução
Fátima Bernardes (17 de setembro) por Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmmann (16 de setembro) por Reprodução/Instagram
Humberto Carrão (28 de agosto) por Reprodução
Luana Piovani (29 de agosto) por Reprodução
Zendaya (1º de setembro) por Reprodução/Instagram
Ana Carolina (9 de setembro) por Foto: divulgação
1 de 16
Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram

Aquário: Os próximos dias mexem diretamente com sua necessidade de liberdade e alinhamento pessoal. Fevereiro coloca você diante de escolhas profissionais e de vida que não podem mais ser ignoradas. Seja mudando de rumo ou reformulando planos, o mês exige coragem para sair do automático. Apesar do peso das decisões, há crescimento real envolvido.

Dica cósmica: Escolher a si mesmo muda o jogo.

Famosos do signo de Aquário

Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução
Jojo Todynho (11 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Harry Styles (1º de fevereiro) por Shutterstock
Cristiano Ronaldo (5 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Sandy (28 de janeiro) por Reprodução/TV Globo
Kéfera (25 de janeiro) por Reprodução/Redes Sociais
Justin Timberlake (31 de janeiro) por Reprodução
Shakira (2 de fevereiro) por Divulgação
Sabrina Sato (4 de fevereiro) por Reprodução
Michael B. Jordan (9 de fevereiro) por Reprodução
Christiane Torloni (18 de fevereiro) por Reprodução
Michel Teló (21 de janeiro) por Reprodução/ Redes sociais
Isis Valverde (17 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Caio Castro (22 de janeiro) por Reprodução
Carolina Ferraz (25 de janeiro) por Reprodução
João Guilherme (1º de fevereiro) por Reprodução/Redes Sociais
1 de 16
Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução

Tags:

Signo Leão Virgem Aquário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - A semana muda o jogo financeiro de 3 signos e o dinheiro começa a destravar de vez

A semana muda o jogo financeiro de 3 signos e o dinheiro começa a destravar de vez
Imagem - Sabrina Sato se atrasa e perde desfile de escola de samba: 'Não acredito que não cheguei'

Sabrina Sato se atrasa e perde desfile de escola de samba: 'Não acredito que não cheguei'
Imagem - Relacionamentos finalmente destravam e ganham novo fôlego para 5 signos em uma semana marcada por viradas emocionais profundas

Relacionamentos finalmente destravam e ganham novo fôlego para 5 signos em uma semana marcada por viradas emocionais profundas

MAIS LIDAS

Imagem - Abertura de caminhos! Tudo começa a dar certo para 3 signos neste domingo (22 de fevereiro)
01

Abertura de caminhos! Tudo começa a dar certo para 3 signos neste domingo (22 de fevereiro)

Imagem - Curso profissionalizante gratuito de Costura Industrial está com inscrições abertas até dia 25
02

Curso profissionalizante gratuito de Costura Industrial está com inscrições abertas até dia 25

Imagem - Com equipe reserva, Bahia vence Atlético de Alagoinhas e bate recorde de pontos
03

Com equipe reserva, Bahia vence Atlético de Alagoinhas e bate recorde de pontos

Imagem - Como a Tupperware faliu por fabricar produtos que duravam tempo demais
04

Como a Tupperware faliu por fabricar produtos que duravam tempo demais