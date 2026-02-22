Acesse sua conta
Sabrina Sato se atrasa e perde desfile de escola de samba: 'Não acredito que não cheguei'

Apresentadora desfila em duas escolas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 12:38

Sabrina Sato se atrasa e perde desfile de escola de samba: 'Não acredito que não cheguei'
Sabrina Sato se atrasa e perde desfile de escola de samba: 'Não acredito que não cheguei' Crédito: Reprodução

A apresentadora Sabrina Sato se emocionou ao não conseguir participar do Desfile das Campeãs da Gaviões da Fiel, no Sambódromo do Anhembi, na madrugada deste domingo (22). Ao desembarcar em São Paulo, a escola já havia passado pela avenida.

Sabrina, que é rainha de bateria da agremiação paulista, chorou ao perceber que não chegaria a tempo. “Não acredito que não cheguei”, disse, abalada.

Na mesma noite, ela havia desfilado pela Unidos de Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Após deixar a Marquês de Sapucaí, seguiu às pressas para o aeroporto e embarcou em um jatinho particular rumo a São Paulo. Durante o trajeto, trocou o figurino e compartilhou vídeos nas redes sociais demonstrando esperança de chegar antes da entrada da escola.

“Vai dar tempo, rumo a São Paulo. Vamo com tudo, Gaviões”, afirmou em um dos registros publicados ainda no avião. No entanto, no momento em que decolava do Rio, a escola já estava na avenida.

Procurada, a assessoria da Gaviões informou que o desfile não poderia ser adiado. “Precisamos entrar. Não existe plano B, a rainha é insubstituível”, declarou.

Ao chegar à capital paulista, Sabrina ainda apareceu cantando o samba-enredo dentro de uma van, já vestida com a fantasia, mas acabou ficando de fora da apresentação. O ator Nicolas Prattes, marido da apresentadora, acompanhou a maratona.

Sabrina Sato em desfile pela Vila Isabel

Sabrina Sato em desfile pela Vila Isabel por Anderson Nordê / AgNews
Sabrina Sato em desfile pela Vila Isabel por Anderson Nordê / AgNews
Sabrina Sato em desfile pela Vila Isabel por Anderson Nordê / AgNews
Sabrina Sato em desfile pela Vila Isabel por Anderson Nordê / AgNews
Sabrina Sato na Vila Isabel por Leo Franco / AgNews
Sabrina Sato na Vila Isabel por Leo Franco / AgNews
Sabrina Sato ganha beijo do marido Nicolas Prattes antes de entrar na avenida por Leo Franco / AgNews
Sabrina Sato na Vila Isabel por Leo Franco / AgNews
Sabrina Sato na Vila Isabel por Leo Franco / AgNews
Sabrina Sato na Vila Isabel por Leo Franco / AgNews
Sabrina Sato ganha beijo do marido Nicolas Prattes antes de entrar na avenida por Leo Franco / AgNews
Sabrina Sato pela Vila Isabel por Gabriela Schmidt/Divulgação
Sabrina Sato ganha beijo do marido Nicolas Prattes antes de entrar na avenida por Leo Franco / AgNews
Sabrina Sato ganha beijo do marido Nicolas Prattes antes de entrar na avenida por Leo Franco / AgNews
Sabrina Sato pela Vila Isabel por Gabriela Schmidt/Divulgação
Sabrina Sato em desfile pela Vila Isabel por Anderson Nordê / AgNews
Sabrina Sato em desfile pela Vila Isabel por Anderson Nordê / AgNews
Sabrina Sato em desfile pela Vila Isabel por Anderson Nordê / AgNews
Sabrina Sato pela Vila Isabel por Gabriela Schmidt/Divulgação
Nicolas Prattes vê desfile de Sabrina Sato por Anderson Nordê / AgNews
Nicolas Prattes vê desfile de Sabrina Sato por Anderson Nordê / AgNews
Sabrina Sato em desfile pela Vila Isabel por Anderson Nordê / AgNews
Sabrina Sato em desfile pela Vila Isabel por Anderson Nordê / AgNews
Sabrina Sato em desfile pela Vila Isabel por Anderson Nordê / AgNews
Sabrina Sato em desfile pela Vila Isabel por Anderson Nordê / AgNews
Sabrina Sato fala com a família durante desfile por Anderson Nordê / AgNews
Sabrina Sato fala com a família durante desfile por Anderson Nordê / AgNews
1 de 27
Sabrina Sato em desfile pela Vila Isabel por Anderson Nordê / AgNews

Sabrina Sato

