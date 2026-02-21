Como a Tupperware faliu por fabricar produtos que duravam tempo demais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 09:00
A Tupperware, marca presente em milhões de lares e famosa por seus potes indestrutíveis, declarou falência em setembro de 2024. O motivo surpreendeu o mercado: seus produtos eram tão bons que duravam muitas gerações.
Enquanto famílias mantinham os mesmos recipientes por décadas, a empresa viu suas receitas despencarem. O modelo de vendas porta a porta também perdeu força diante do crescimento explosivo do comércio online e novos hábitos.
Loja declarou falência e encerrou operações no Brasil há três anos
Além da resistência física das peças, a mudança no comportamento do consumidor moderno pesou muito. A busca por itens descartáveis e marcas mais baratas acelerou o declínio financeiro da gigante global de recipientes plásticos.
A empresa foi fundada em 1946 e revolucionou a cozinha com as famosas demonstrações em domicílio. Em 2017, a marca contava com 3 milhões de revendedores, mas a estrutura rígida dificultou a migração para as vendas digitais atuais.
A reputação de alta qualidade tornou-se um problema comercial. Como "seus produtos eram tão duráveis que os consumidores raramente precisavam comprar novos", o volume de novas vendas diminuiu drasticamente em todo o mundo.
Infelizmente, a marca demorou para entender a força da internet no varejo. "Concorrentes mais conectados ao comércio eletrônico ganharam terreno", aproveitando a falta de agilidade da gigante para conquistar o público que compra online.
Após enfrentar dívidas insustentáveis, a empresa aceitou ser vendida a seus credores. O negócio envolveu US$ 23,5 milhões em dinheiro vivo, além de um alívio de dívidas de US$ 63 milhões para reorganizar suas contas bancárias.
Atualmente, embalagens baratas e descartáveis dominam o mercado. Os itens da marca eram vistos como investimentos de longo prazo, o que gerou um ciclo de compras muito lento e insuficiente para manter a operação sempre saudável.