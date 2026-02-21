BONS ATÉ DEMAIS

Como a Tupperware faliu por fabricar produtos que duravam tempo demais

Entenda como a qualidade extrema dos potes icônicos impediu a recompra e levou a marca à crise financeira

Agência Correio

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 09:00

A icônica empresa de utensílios domésticos não resistiu às mudanças do mercado digital e ao seu próprio sucesso Crédito: Flickr/Phillip Pessar

A Tupperware, marca presente em milhões de lares e famosa por seus potes indestrutíveis, declarou falência em setembro de 2024. O motivo surpreendeu o mercado: seus produtos eram tão bons que duravam muitas gerações.

Enquanto famílias mantinham os mesmos recipientes por décadas, a empresa viu suas receitas despencarem. O modelo de vendas porta a porta também perdeu força diante do crescimento explosivo do comércio online e novos hábitos.

Loja declarou falência e encerrou operações no Brasil há três anos 1 de 5

Além da resistência física das peças, a mudança no comportamento do consumidor moderno pesou muito. A busca por itens descartáveis e marcas mais baratas acelerou o declínio financeiro da gigante global de recipientes plásticos.

Um modelo de negócios que parou no tempo

A empresa foi fundada em 1946 e revolucionou a cozinha com as famosas demonstrações em domicílio. Em 2017, a marca contava com 3 milhões de revendedores, mas a estrutura rígida dificultou a migração para as vendas digitais atuais.

A reputação de alta qualidade tornou-se um problema comercial. Como "seus produtos eram tão duráveis que os consumidores raramente precisavam comprar novos", o volume de novas vendas diminuiu drasticamente em todo o mundo.

A lenta adaptação ao comércio eletrônico

Infelizmente, a marca demorou para entender a força da internet no varejo. "Concorrentes mais conectados ao comércio eletrônico ganharam terreno", aproveitando a falta de agilidade da gigante para conquistar o público que compra online.

Após enfrentar dívidas insustentáveis, a empresa aceitou ser vendida a seus credores. O negócio envolveu US$ 23,5 milhões em dinheiro vivo, além de um alívio de dívidas de US$ 63 milhões para reorganizar suas contas bancárias.

Mudança de hábitos afeta vendas globais