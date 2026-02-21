SIGNOS

Neste sábado (21 de fevereiro) 3 signos entram em fase de paixão e tem encontros marcantes

Signos vivem momento de vulnerabilidade e precisam de atenção para se deixam levar pelo amor sincero e verdadeiro

O início de fevereiro costuma ser movimentado para a paixão e trazer viradas emocionais especiais. Em 2026, as previsões para Touro, Libra e Escorpião trazem uma fase de aprofundamento nas relações amorosas, com mais autenticidade,vulnerabilidade e busca por amor verdadeiro no dia a dia. Confira a previsão:

Touro

O amor verdadeiro em 2026 está ligado à reconstrução da confiança e à coragem de se expor mais. Esse signo valoriza a estabilidade e a constância, mas frustrações anteriores podem ter criado barreiras internas e resistências a mudanças afetivas.

No entanto, as previsões apontam para um período em que o taurino aprende a aceitar que correr alguns riscos faz parte da vida amorosa. Por isso, nesse processo, atitudes específicas se tornam fundamentais para destravar o coração e permitir relações mais intensas e profundas.

Libra

O grande desafio amoroso para os librianos em 2026 é o hábito de manter a paz a qualquer custo. Ao tentar agradar a todos, muitos acabam deixando suas próprias necessidades emocionais em segundo plano, sustentando relações pela imagem de harmonia do que pelos sentimentos.

A energia do período incentiva os librianos a se mostrarem de maneira mais autêntica, com opiniões e emoções que nem sempre agradam. Assim, abre-se espaço para um relacionamento amoroso mais sincero, em que o outro conheça e aceite quem você é de verdade, e não apenas sua simpatia.

Escorpião