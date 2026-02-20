Tarot aponta três signos que terão prosperidade neste final de semana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 18:57
As energias do Tarot para este fim de semana indicam um período favorável para crescimento e conquistas. De acordo com a leitura simbólica das cartas, três signos do zodíaco estarão mais alinhados com vibrações de prosperidade, seja no campo financeiro, profissional ou até mesmo emocional.
Touro
A presença de cartas ligadas à estabilidade e à colheita aponta ganhos concretos para taurinos. Pode surgir uma oportunidade de renda extra, avanço em projetos pessoais ou até reconhecimento por um esforço recente. O momento favorece decisões práticas e investimentos bem planejados.
Tarot
Leão
Para leoninos, o Tarot indica destaque e visibilidade. Convites, propostas ou situações que tragam protagonismo podem abrir portas importantes. A prosperidade vem acompanhada de exposição positiva — é hora de mostrar talentos e confiar no próprio potencial.
Capricórnio
Capricornianos tendem a sentir mais segurança e equilíbrio neste período. As cartas sugerem organização financeira, boas notícias ligadas ao trabalho e possibilidade de resolver pendências que estavam travando o crescimento. A disciplina característica do signo será recompensada.
Apesar das previsões favoráveis, o Tarot reforça que prosperidade também depende de atitude. Estar atento às oportunidades e agir com responsabilidade pode fazer toda a diferença para transformar a energia do fim de semana em resultados concretos.