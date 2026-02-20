ASTROLOGIA

Tarot aponta três signos que terão prosperidade neste final de semana

Leitura das cartas indica oportunidades financeiras, reconhecimento e avanços pessoais para alguns nativos nos próximos dias

Heider Sacramento

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 18:57

Tarot Crédito: Shutterstock

As energias do Tarot para este fim de semana indicam um período favorável para crescimento e conquistas. De acordo com a leitura simbólica das cartas, três signos do zodíaco estarão mais alinhados com vibrações de prosperidade, seja no campo financeiro, profissional ou até mesmo emocional.

Touro

A presença de cartas ligadas à estabilidade e à colheita aponta ganhos concretos para taurinos. Pode surgir uma oportunidade de renda extra, avanço em projetos pessoais ou até reconhecimento por um esforço recente. O momento favorece decisões práticas e investimentos bem planejados.

Leão

Para leoninos, o Tarot indica destaque e visibilidade. Convites, propostas ou situações que tragam protagonismo podem abrir portas importantes. A prosperidade vem acompanhada de exposição positiva — é hora de mostrar talentos e confiar no próprio potencial.

Capricórnio

Capricornianos tendem a sentir mais segurança e equilíbrio neste período. As cartas sugerem organização financeira, boas notícias ligadas ao trabalho e possibilidade de resolver pendências que estavam travando o crescimento. A disciplina característica do signo será recompensada.