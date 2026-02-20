Acesse sua conta
Quanto um participante recebe para entrar no Big Brother Brasil?

Elenco do BBB 26 recebe valor fixo para participar do reality, mas ganhos podem aumentar com ações publicitárias

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 17:50

Crédito: Manoella Mello/TV Globo
Ana Paula Renault é do signo de Sagitário Crédito: Manoella Mello/TV Globo

O valor pago aos participantes do Big Brother Brasil passou por mudanças em 2026. Na atual temporada, o Big Brother Brasil 26, a Globo reduziu o cachê fixo de entrada e reforçou um modelo de remuneração variável, baseado em visibilidade e participação em ações comerciais exibidas ao longo do programa.

De acordo com informações de bastidores, todos os confinados receberam R$ 20 mil brutos para integrar o elenco. Em edições anteriores, especialmente quando havia integrantes do grupo Camarote, esse valor já teria alcançado R$ 50 mil. A mudança indica uma estratégia diferente da emissora, que agora aposta menos no pagamento inicial e mais na performance individual dentro do jogo.

Apesar da redução no valor fixo, o potencial de ganhos continua relevante. Cada ação publicitária veiculada no reality pode render aos participantes um bônus equivalente a um salário mínimo. Na prática, quem aparece mais, participa de dinâmicas patrocinadas e se torna peça central na narrativa do programa tende a acumular rendimentos superiores ao cachê inicial.

O novo modelo transforma o protagonismo em moeda. Participantes que movimentam a casa, criam conflitos, articulam estratégias ou engajam o público nas redes sociais se tornam mais interessantes para marcas e patrocinadores. Já os perfis mais discretos acabam tendo menos espaço tanto na edição quanto nas oportunidades comerciais.

Mesmo com a redução do cachê, a exposição nacional segue sendo o principal ativo oferecido pelo reality. Para influenciadores, artistas e anônimos, a participação no BBB representa uma vitrine capaz de gerar contratos publicitários, crescimento nas redes sociais e novas oportunidades profissionais após o confinamento.

