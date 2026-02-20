Quanto um participante recebe para entrar no Big Brother Brasil?

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 17:50
O valor pago aos participantes do Big Brother Brasil passou por mudanças em 2026. Na atual temporada, o Big Brother Brasil 26, a Globo reduziu o cachê fixo de entrada e reforçou um modelo de remuneração variável, baseado em visibilidade e participação em ações comerciais exibidas ao longo do programa.
De acordo com informações de bastidores, todos os confinados receberam R$ 20 mil brutos para integrar o elenco. Em edições anteriores, especialmente quando havia integrantes do grupo Camarote, esse valor já teria alcançado R$ 50 mil. A mudança indica uma estratégia diferente da emissora, que agora aposta menos no pagamento inicial e mais na performance individual dentro do jogo.
Saiba os signos dos participantes do BBB 26
Apesar da redução no valor fixo, o potencial de ganhos continua relevante. Cada ação publicitária veiculada no reality pode render aos participantes um bônus equivalente a um salário mínimo. Na prática, quem aparece mais, participa de dinâmicas patrocinadas e se torna peça central na narrativa do programa tende a acumular rendimentos superiores ao cachê inicial.
O novo modelo transforma o protagonismo em moeda. Participantes que movimentam a casa, criam conflitos, articulam estratégias ou engajam o público nas redes sociais se tornam mais interessantes para marcas e patrocinadores. Já os perfis mais discretos acabam tendo menos espaço tanto na edição quanto nas oportunidades comerciais.
Mesmo com a redução do cachê, a exposição nacional segue sendo o principal ativo oferecido pelo reality. Para influenciadores, artistas e anônimos, a participação no BBB representa uma vitrine capaz de gerar contratos publicitários, crescimento nas redes sociais e novas oportunidades profissionais após o confinamento.