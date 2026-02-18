Acesse sua conta
Virginia Fonseca confirma volta à Grande Rio no Carnaval 2027: ‘Vai ser ainda melhor’

Após estreia comentada na Sapucaí, influenciadora garante permanência como rainha de bateria no próximo ano

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 23:20

Virginia Fonseca confirma volta à Grande Rio para o Carnaval 2027 Crédito: Leo Franco / Agnews

Virginia Fonseca confirmou que seguirá como rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio no Carnaval 2027. A declaração foi feita nesta quarta-feira (18) à revista QUEM, logo após a apuração do Carnaval 2026, na Cidade do Samba.

A influenciadora, de 26 anos, estreou na Avenida na madrugada do mesmo dia e já garantiu que retorna ao posto no próximo desfile. “Com certeza, 2027 vai ser ainda melhor, se Deus quiser”, afirmou.

A primeira vez de Virginia como rainha de bateria foi um dos assuntos mais comentados do Carnaval 2026. A empresária disse que ainda está assimilando a experiência na Sapucaí. “A minha ficha ainda não caiu, tô vivendo o momento, tá sendo muito incrível”, declarou.

Sobre críticas recebidas, ela minimizou: “Comentários sempre vão ter e eu respeito a opinião de todo mundo”.

Durante o desfile da Grande Rio, Virginia precisou retirar o costeiro antes do fim da apresentação. O acessório fazia parte de um figurino tecnológico com LED, mas causou desconforto físico.

Na apuração, ela explicou que a retirada já estava prevista no planejamento do look e que a troca ajudaria a dar destaque aos efeitos de iluminação da fantasia.

A Grande Rio não ficou entre as primeiras colocadas e acabou fora do Desfile das Campeãs. Nas redes sociais, Virginia lamentou o resultado, mas reforçou a parceria com a escola.“Não ganhamos, mas valeu a pena viver cada segundo. 2027 seguiremos firme para mais”, escreveu.

O presidente da agremiação, Jayder Soares, também confirmou que Virginia continua à frente da bateria comandada por Mestre Fafá no próximo Carnaval.

