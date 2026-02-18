ASTROLOGIA

Respostas no Sono: Por que Áries e Capricórnio devem dormir com um caderno ao lado da cama hoje (18 de fevereiro)

Antes de dormir, a Lua em Peixes revela mensagens ocultas e prepara os signos para um novo despertar

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 22:22

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Ao final deste dia intenso, a sensação de que algo mudou dentro de nós é nítida. A Lua em Peixes não passa sem deixar rastro. Para Sagitário e Aquário, o final da noite pede um retorno ao lar físico e espiritual. É hora de organizar a "casa interna", meditar sobre os aprendizados do dia e buscar segurança naquilo que é sólido e familiar.



Aries e Capricórnio devem prestar atenção redobrada aos sonhos nesta noite. O seu inconsciente está trabalhando a todo vapor e pode trazer respostas para dilemas que a lógica não conseguiu resolver durante o dia. Tenha um caderno ao lado da cama; a solução para um problema de trabalho ou de relacionamento pode vir em forma de imagem ou intuição antes do despertar.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta 1 de 12

A grande lição desta quarta-feira é que avançar nem sempre significa correr. Às vezes, avançar é flutuar, é aceitar que não temos todas as respostas e que está tudo bem. A vida melhora quando paramos de carregar o peso do mundo e confiamos na nossa bússola interna. O "vazio" criativo de Peixes é, na verdade, um solo fértil para as sementes que vão brotar amanhã.

