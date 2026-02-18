Acesse sua conta
Respostas no Sono: Por que Áries e Capricórnio devem dormir com um caderno ao lado da cama hoje (18 de fevereiro)

Antes de dormir, a Lua em Peixes revela mensagens ocultas e prepara os signos para um novo despertar

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 22:22

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Ao final deste dia intenso, a sensação de que algo mudou dentro de nós é nítida. A Lua em Peixes não passa sem deixar rastro. Para Sagitário e Aquário, o final da noite pede um retorno ao lar físico e espiritual. É hora de organizar a "casa interna", meditar sobre os aprendizados do dia e buscar segurança naquilo que é sólido e familiar.

Aries e Capricórnio devem prestar atenção redobrada aos sonhos nesta noite. O seu inconsciente está trabalhando a todo vapor e pode trazer respostas para dilemas que a lógica não conseguiu resolver durante o dia. Tenha um caderno ao lado da cama; a solução para um problema de trabalho ou de relacionamento pode vir em forma de imagem ou intuição antes do despertar.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
1 de 12
Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

A grande lição desta quarta-feira é que avançar nem sempre significa correr. Às vezes, avançar é flutuar, é aceitar que não temos todas as respostas e que está tudo bem. A vida melhora quando paramos de carregar o peso do mundo e confiamos na nossa bússola interna. O "vazio" criativo de Peixes é, na verdade, um solo fértil para as sementes que vão brotar amanhã.

Durma com o coração leve e a alma lavada. A regeneração que acontece agora é silenciosa, mas poderosa. O universo já entendeu seus desejos e está ajustando as peças para que você comece a quinta-feira com uma nova força. Desconecte-se das telas e conecte-se com a sua paz. Você merece esse descanso.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia

