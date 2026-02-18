MÚSICA

Melody anuncia parceria com grupo de K-pop e presença em turnê; veja data de lançamento

Após viagem secreta a Seul, cantora confirma feat com os sul-coreanos do 82MAJOR

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 13:09

Melody Crédito: Reprodução

Melody confirmou que está prestes a lançar uma colaboração internacional com o grupo sul-coreano 82MAJOR e a novidade já está movimentando fãs dos dois lados do mundo.

A música chega às plataformas digitais no dia 27 de fevereiro e marca mais um passo da cantora rumo ao mercado internacional. A faixa foi gravada em Seul, após a viagem que Melody fez à Coreia do Sul no fim do ano passado, e promete unir o estilo pop brasileiro com a energia característica do K-pop.

Mas não para por aí. Além do lançamento, a artista também participará de todas as datas da “82MAJOR - Tour Brasil 2026”, que acontece em março. Durante os shows, Melody apresentará um set especial com músicas conhecidas do público e fará a primeira performance ao vivo da parceria inédita com o grupo.

A turnê passará por cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Manaus e Porto Alegre, fortalecendo ainda mais o intercâmbio cultural entre Brasil e Coreia do Sul. A presença da cantora em todas as apresentações reforça o peso da colaboração e a aposta em um público cada vez mais global.

Grupo de K-pop, 82MAJOR 1 de 5

Nos últimos meses, Melody tem ampliado sua visibilidade. Frequentemente chamada pelos fãs de “nova princesa do pop”, ela ganhou ainda mais destaque no Carnaval com o hit “Jestisk”, parceria com Pedro Sampaio e MC Meno K. Agora, a união com o 82MAJOR surge como um movimento estratégico para consolidar sua expansão internacional.