Melody fica presa em enchente, abandona carro e é 'resgatada' por Pedro Sampaio: 'Cheguei com o jetski'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 10:10
A cantora Melody precisou abandonar o carro após ficar presa em uma enchente no Rio de Janeiro na noite de segunda-feira (9). Em uma série de publicações nas redes sociais, a artista mostrou que o veículo usado na viagem de São Paulo ao Rio de Janeiro ficou completamente alagado. Ela deixou o automóvel e saiu andando pela rua alagada.
Em uma das imagens exibidas por Melody, era possível ver uma placa indicando Rocha Miranda, na Zona Norte do Rio. Essa foi uma das áreas fortemente atingidas pelas chuvas desta segunda.
Melody ficou presa em enchente e abandonou carro
"Gente, olha a situação! O carro ficou ali e a gente está saindo. Fazer o que?!", disse ela em uma das publicações, em que aparece com o pai e a irmã. "O carro encheu de água, tivemos que abandonar o carro. Conhecemos um rapaz [que nos ajudou], e fomos para a casa dele, mas as coisas ficaram no carro. Estou sem roupa, deixei tudo lá", relatou.
Em outro vídeo, a irmã da cantora, Bella Angel, mostrou o estado da família após atravessar a enchente e brincou: "Cadê o jetski?", adicionando, ao fundo, a música homônima de Melody, Pedro Sampaio e MC Meno K.
O próprio Pedro Sampaio também fez graça com a situação. Ele compartilhou sua conversa com a artista, que estava indo para a casa dele quando aconteceu o incidente. "Eu tenho irmã que pode te emprestar roupas, eu acho. Vai dar certo! Qualquer coisa, se não tiver maquiagem a gente bota um capacete e foda-se".
Na legenda da publicação, ainda escreveu: "Melody está vindo para a minha casa no Rio de Janeiro, mas pegou um alagamento no caminho [risos]". Depois, Pedro mostrou uma boia de jetski em sua casa e provocou: "Olha o que você precisava agora", levando a cantora aos risos.
Quando Melody enfim conseguiu chegar à casa do artista, os dois brincaram: publicaram fotos juntos em cima da boia de jetski. "Cheguei com o jetski para salvar ela da enchente", falou Pedro.