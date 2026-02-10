Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Melody fica presa em enchente, abandona carro e é 'resgatada' por Pedro Sampaio: 'Cheguei com o jetski'

Cantora teve que deixar veículo por conta de alagamento no Rio de Janeiro

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 10:10

Melody ficou presa em enchente e abandonou carro
Melody ficou presa em enchente e abandonou carro Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Melody precisou abandonar o carro após ficar presa em uma enchente no Rio de Janeiro na noite de segunda-feira (9). Em uma série de publicações nas redes sociais, a artista mostrou que o veículo usado na viagem de São Paulo ao Rio de Janeiro ficou completamente alagado. Ela deixou o automóvel e saiu andando pela rua alagada.

Em uma das imagens exibidas por Melody, era possível ver uma placa indicando Rocha Miranda, na Zona Norte do Rio. Essa foi uma das áreas fortemente atingidas pelas chuvas desta segunda.

Melody ficou presa em enchente e abandonou carro

Melody foi 'resgatada' por Pedro Sampaio após enchente por Reprodução/Instagram
Melody ficou presa em enchente e abandonou carro por Reprodução/Instagram
Melody foi 'resgatada' por Pedro Sampaio após enchente por Reprodução/Instagram
Melody ficou presa em enchente e abandonou carro por Reprodução/Instagram
Melody foi 'resgatada' por Pedro Sampaio após enchente por Reprodução/Instagram
Melody ficou presa em enchente e abandonou carro por Reprodução/Instagram
Melody ficou presa em enchente e abandonou carro por Reprodução/Instagram
Melody ficou presa em enchente e abandonou carro por Reprodução/Instagram
1 de 8
Melody foi 'resgatada' por Pedro Sampaio após enchente por Reprodução/Instagram

"Gente, olha a situação! O carro ficou ali e a gente está saindo. Fazer o que?!", disse ela em uma das publicações, em que aparece com o pai e a irmã. "O carro encheu de água, tivemos que abandonar o carro. Conhecemos um rapaz [que nos ajudou], e fomos para a casa dele, mas as coisas ficaram no carro. Estou sem roupa, deixei tudo lá", relatou.

Em outro vídeo, a irmã da cantora, Bella Angel, mostrou o estado da família após atravessar a enchente e brincou: "Cadê o jetski?", adicionando, ao fundo, a música homônima de Melody, Pedro Sampaio e MC Meno K.

O próprio Pedro Sampaio também fez graça com a situação. Ele compartilhou sua conversa com a artista, que estava indo para a casa dele quando aconteceu o incidente. "Eu tenho irmã que pode te emprestar roupas, eu acho. Vai dar certo! Qualquer coisa, se não tiver maquiagem a gente bota um capacete e foda-se".

Na legenda da publicação, ainda escreveu: "Melody está vindo para a minha casa no Rio de Janeiro, mas pegou um alagamento no caminho [risos]". Depois, Pedro mostrou uma boia de jetski em sua casa e provocou: "Olha o que você precisava agora", levando a cantora aos risos.

Quando Melody enfim conseguiu chegar à casa do artista, os dois brincaram: publicaram fotos juntos em cima da boia de jetski. "Cheguei com o jetski para salvar ela da enchente", falou Pedro.

Leia mais

Imagem - Globo é detonada por 'estragar' paredão do BBB 26 com dinâmica do Sincerão frustrante: 'Uma porcaria'

Globo é detonada por 'estragar' paredão do BBB 26 com dinâmica do Sincerão frustrante: 'Uma porcaria'

Imagem - Arlindinho revela como Erika Januza o ajudou após perda do pai: 'Quando eu mais precisava'

Arlindinho revela como Erika Januza o ajudou após perda do pai: 'Quando eu mais precisava'

Imagem - Quem é Duda Wilken, influenciadora apontada como novo affair de Rayssa Leal

Quem é Duda Wilken, influenciadora apontada como novo affair de Rayssa Leal

Tags:

Pedro Sampaio Carro Melody Jetski

Mais recentes

Imagem - A partir de hoje (10 de fevereiro), o amor se torna mais gentil e encontra 5 signos de forma inesperada

A partir de hoje (10 de fevereiro), o amor se torna mais gentil e encontra 5 signos de forma inesperada
Imagem - Lembra dele? Astro do cinema nos anos 2000, ex-ator mirim morre aos 33 anos

Lembra dele? Astro do cinema nos anos 2000, ex-ator mirim morre aos 33 anos
Imagem - Gordão da XJ retira pedras na vesícula e choca com quantidade: 'Dava para construir uma casa'

Gordão da XJ retira pedras na vesícula e choca com quantidade: 'Dava para construir uma casa'

MAIS LIDAS

Imagem - Kid Bengala engravida influenciadora 46 anos mais jovem e manda recado: ‘Vou assumir’
01

Kid Bengala engravida influenciadora 46 anos mais jovem e manda recado: ‘Vou assumir’

Imagem - Jovem leva mais de 15 facadas após recusar pedido de namoro, fica com rosto recortado e está entubada
02

Jovem leva mais de 15 facadas após recusar pedido de namoro, fica com rosto recortado e está entubada

Imagem - Vem para o Carnaval de Salvador? Saiba que sinais 'de facções' podem te colocar em risco
03

Vem para o Carnaval de Salvador? Saiba que sinais 'de facções' podem te colocar em risco

Imagem - Estudante de 12 anos faz vestibular ‘por diversão’ e é aprovado em curso superior
04

Estudante de 12 anos faz vestibular ‘por diversão’ e é aprovado em curso superior